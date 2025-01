Pesca dei ricci di mare: nuove regole nell’area Sic 

Come ogni anno la stagione di pesca dei ricci terminerà prima nell’area Sic (Sito di importanza comunitaria) dell’Isola di San Pietro. Dopo il decreto dell’assessorato all’Agricoltura che stabilisce le regole per la raccolta dei ricci di mare nella stagione 2024/2025, il Comune di Carloforte ha diffuso una nota firmata dal sindaco Stefano Rombi con le prescrizioni valide nell’area Sic.

La differenza più rilevante riguarda il periodo di pesca. Mentre a livello regionale i ricci si potranno pescare fino al 5 maggio 2025, nelle acque dell’isola di San Pietro potranno essere raccolti fino al prossimo 15 marzo. Potranno essere pescati massimo cento ricci per ogni pescatore marittimo professionale o per ogni pescatore professionale subacqueo, per massimo quattro giornate lavorative settimanali, mentre è vietata la raccolta dei ricci ai pescatori sportivi e ricreativi. La pesca e le operazioni di sbarco sono consentite esclusivamente dalle 6 alle 14.

Nella disciplina della pesca in area Sic la differenza più importante è quindi il periodo in cui è consentita la raccolta dei ricci, sostanzialmente più breve nel Sito di importanza Comunitaria. Dopo il 15 marzo è vietato pescare ricci nelle acque dell’isola di San Pietro. «Qualsiasi inadempienza alle previsioni generali e al Piano di Gestione – si legge – saranno sanzionate».

