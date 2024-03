Pesca con l’arpione: «Serve una deroga» 

I pochi marinai che ancora pescano con l’arpione, sono rimasti fuori dall’Area marina protetta di Capo Caccia. Il nuovo disciplinare non consente di portare le loro barche all’interno della baia. Il ministero dell’Ambiente ha infatti espresso una posizione contraria al rilascio di deroghe per un tipo di attività che è vietato in ogni riserva marina d’Italia.Ma l’altro ieri, nel corso di una riunione tra i vertici del Parco e gli operatori della pesca, accompagnati dal capogruppo dell’Udc Christian Mulas, componente della Commissione Ambiente, si è aperto uno spiraglio.I marinai hanno chiesto al direttore dell’Area marina, Mariano Mariani, di non lasciare nulla di intentato per convincere i competenti uffici ministeriali dell’importanza di salvaguardare questo tipo di pesca, fortemente legata alla storia e agli antichi mestieri della marineria algherese.Una pesca selettiva, praticata da cinque generazioni e che rischierebbe di andare completamente perduta e dimenticata, dal momento che è una tradizione che esiste ormai solo ad Alghero.

«Si tratterebbe, pertanto, di tutelare un antico mestiere legato al territorio ed alle tradizioni della marineria di Alghero dai limitati impatti sull’aumento dello sforzo di pesca all’interno dell’area marina protetta», commenta il direttore Mariani, sicuro che ora serva riproporre la richiesta al Ministero producendo però elementi di novità e argomenti significativi per superare il diniego.«La pesca tradizionale con fittora e lampara è una pesca primordiale, viene praticata con una barca di 3 metri e mezzo, con scafo piatto», aggiunge Christian Mulas. «Dobbiamo tenere viva questa tradizione culturale perché rappresenta la storia e le origini della marineria catalana».

