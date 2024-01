Pesca alle anguille, guerra nello stagno 

Ore di appostamenti per documentare, con foto e video, ciò che nei giorni scorsi è accaduto nella peschiera di Mar’e Pontis. In riva allo stagno la guerra imperversa: questa volta però non sono i pescatori del Consorzio a puntare il dito contro chi non ne fa parte, ma il contrario.

Le anguille

Al centro della diatriba ci sono le anguille, la cui pesca ogni anno è vietata dal primo gennaio al 31 marzo. I pescatori esterni al Consorzio accusano i consorziati di pescare le anguille nonostante il fermo. Nei giorni scorsi è intervenuta la Forestale che, una volta sul posto, ha visto che l’attrezzatura per la raccolta delle anguille era ancora in acqua. E urgentemente è stata fatta rimuovere.

Il racconto

Chi denuncia è il 32enne Nicola Massidda, pescatore che non fa parte del Consorzio: «Sono stato io ad allertare la Forestale e ieri oggi presento un esposto per denunciare ciò che ho visto. Ogni volta veniamo accusati di invadere lo stagno, di rubare chili di muggine, peccato però che questa volta anche qualcuno che lavora per il Consorzio sembra abbia operato illegalmente, come documentano i video e le foto che ho scattato. Materiale utile per le forze dell’ordine. Non possiamo essere sotto controllo solo noi». Massidda parla anche alla luce del vertice che c’è stato a fine anno in prefettura, durante il quale è stato annunciato che in campo, con servizi mirati per contrastare gli atti predatori, sarebbero scese le forze dell’ordine. «Dove sono? – chiede Massidda - La Forestale è arrivata dopo che è stata contattata da me. Ora basta. Denunceremo tutto ciò che non va bene anche all'interno del Consorzio». Massidda ha anche informato i carabinieri della stazione locale.

Il Consorzio

Il presidente del Consorzio, Giuliano Cossu, ammette che la Forestale è arrivata in peschiera dopo diverse segnalazioni: «È vero, l’attrezzatura per la pesca delle anguille c’era ma nessuno di noi stava pescando. I bertavelli, le reti che vengono utilizzate per la cattura, erano sollevati, non era possibile prendere nulla. Come ci è stato chiesto sono stati poi tolti. Non siamo stati sanzionati». Cossu fa sapere inoltre che a breve affronterà in Regione il problema della pesca delle anguille: «Non può esserci un tempo preciso per chiudere la pesca visto che a oggi non si sa quando l’anguilla entra nello stagno».

