17 ottobre 2025 alle 00:27

Pesca abusiva,  sequestrate 70 nasse 

Stretta contro la pesca abusiva. I controlli della Squadra acque interne della Questura hanno portato al sequestro di 70 nasse armate con esca, utilizzate per la pesca abusiva del polpo nella marina di Arborea. «Le attrezzature risultavano prive di qualunque segnalazione, come invece previsto dalla normativa vigente in materia di pesca professionale e sportiva - si legge nella nota della polizia – Una mancanza che rappresentava anche un concreto pericolo per la navigazione».

«L’operazione si inserisce nel piano dei controlli, già avviati nei mesi scorsi, disposti in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenutosi in Prefettura, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente marino e lagunare, salvaguardare le risorse ittiche e garantire la legalità, a beneficio dei pescatori regolari e delle realtà economiche che operano nel rispetto del territorio», precisa il questore, Giovanni Marziano.

