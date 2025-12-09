Pesca abusiva, scattano le sanzioni   

Erano impegnati a pescare nello stagno, avevano preso oltre 20 chili di muggini ma non avevano alcuna autorizzazione. Due cabraresi la notte scorsa sono stati sorpresi dai carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Cabras durante un servizio di controllo straordinario del territorio per contrastare il fenomeno della pesca abusiva.

Per i due uomini sono scattate sanzioni amministrative (dai 500 agli 800 euro), mentre la barca è stato posta sotto sequestro amministrativo (ai fini della confisca) con tutta l’attrezzatura e i chili di pescato che poi è stato restituito alla Cooperativa. Durante il servizio sono state controllate le vie di accesso alle peschiere del territorio oltre alle peschiere.

Ulteriori servizi di controllo del territorio saranno potenziati nei prossimi giorni soprattutto per la prevenzione e la repressione del traffico di droga.

