VaiOnline
Cabras
10 dicembre 2025 alle 00:24

Pesca abusiva, scattano le sanzioni   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Erano impegnati a pescare nello stagno, avevano preso oltre 20 chili di muggini ma non avevano alcuna autorizzazione. Due cabraresi la notte scorsa sono stati sorpresi dai carabinieri della sezione Radiomobile e della stazione di Cabras durante un servizio di controllo straordinario del territorio per contrastare il fenomeno della pesca abusiva.
Per i due uomini sono scattate sanzioni amministrative (dai 500 agli 800 euro), mentre la barca è stato posta sotto sequestro amministrativo (ai fini della confisca) con tutta l’attrezzatura e i chili di pescato che poi è stato restituito alla Cooperativa. Durante il servizio sono state controllate le vie di accesso alle peschiere del territorio oltre alle peschiere.

Ulteriori servizi di controllo del territorio saranno potenziati nei prossimi giorni soprattutto per la prevenzione e la repressione del traffico di droga.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 