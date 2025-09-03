Pesca abusiva, ora è allarme  

È molto preoccupato Antonio Loi, presidente del Consorzio pesca di Marceddì, concessionario del compendio ittico. Una vita tra gli stagni e un presente segnato da un problema che sembra non avere soluzione: la pesca abusiva. «Ho il dovere di garantire sicurezza e lavoro a 115 nuclei familiari – afferma – ma fino a oggi non è stato possibile. Ogni giorno gli abusivi, con potenti natanti, entrano negli stagni e pescano impuniti. Hanno vita facile perché sfruttano varchi non controllati ma così non si può andare avanti».

L’allarme

«La situazione è grave, i contrasti sono quotidiani, non vorrei che alla fine ci scappasse il morto». Parole pesanti, che hanno trovato un primo riscontro nell’incontro promosso dal prefetto di Oristano, Salvatore Angeri, che ha convocato forze dell’ordine, capitaneria di porto e forestale chiedendo di rafforzare i controlli. L’indicazione è chiara, servono risposte immediate, interventi coordinati e continui per fermare un fenomeno che mina non solo l’economia locale, ma anche la convivenza civile. Il Consorzio ha già investito in sistemi di vigilanza, ma i risultati sono stati scarsi. I furti di pesce e attrezzature continuano, alimentando tensioni crescenti. «Gli abusivi sanno come muoversi – spiega Loi – e si sentono al sicuro perché finora sono mancate azioni risolutive».

I lavori

Un altro nodo riguarda i lavori di sbarramento degli stagni, finanziati con 600mila euro e appaltati lo scorso febbraio, ma mai partiti. «Non si capisce perché siano fermi – denuncia Loi – eppure sono fondamentali per rafforzare la sicurezza. Senza quelle opere diventa impossibile controllare i varchi e limitare l’ingresso di chi pesca senza autorizzazione». Gli stagni di Marceddì e San Giovanni rappresentano un patrimonio ambientale e produttivo unico in Sardegna: oltre a essere una risorsa per la pesca tradizionale, sono un’area naturale di pregio, habitat per molte specie di uccelli migratori. Ma senza il rispetto delle regole rischiano di trasformarsi in terreno di scontro e degrado. Il prefetto ha chiesto il potenziamento dei servizi di prevenzione, Loi attende: «Le parole mi rassicurano, ma ora vorremmo vedere i fatti. Non chiediamo privilegi, ma solo di poter lavorare in sicurezza e garantire un futuro alle nostre famiglie. Senza certezze, il compendio ittico è destinato a collassare».

RIPRODUZIONE RISERVATA