Pesca abusiva di ricci, maxi multa a un subacqueo 

Stava pescando ricci di mare, in violazione della normativa regionale, ma è stato scoperto e multato. È successo ieri mattina non lontano da Marina Piccola.

A scovare il pescatore sportivo sono stati gli uomini della Guardia Costiera a bordo di una motovedetta che hanno prima osservato i suoi movimenti poi gli hanno contestato sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro e gli hanno sequestrato l'attrezzatura, incluso l'autorespiratore, e circa 40 ricci di mare che, essendo ancora viventi, sono stati rilasciati in mare ai fini di ripopolamento. La pesca del riccio di mare è attualmente interdetta dalla vigente normativa regionale in tutte le acque della regione.

