Pesaro non perdona il 360GG 

Il 360GG Monastir sfiora solo la rimonta contro l’Italservice Pesaro. A Sestu, per la decima giornata di Serie A, sono i campioni d’Italia in carica a vincere per 4-3. Solo nel finale la squadra di Podda è riuscita ad avvicinarsi nel punteggio, senza però riuscire a strappare almeno un punto.

La partita

Il 360GG aveva iniziato bene la gara, con un paio di occasioni utili: Cianni nega il vantaggio a Dani Chino, mentre Moura colpisce il palo. È l’Italservice, invece, a passare in vantaggio con Ruan al 10’. Sul cronometro del PalaDante trascorrono appena diciotto secondi e gli ospiti trovano anche il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo che permette a Canal di siglare il 2-0. L’uno-due pesa anche dal punto di vista psicologico per la squadra di Podda, che subisce il 3-0 prima del ritorno negli spogliatoi. Al 16’, sul pallone messo dentro da Pires dalla destra, Murga è sfortunato a deviare nella propria porta e battere Timm.

Secondo tempo

Il 3-0 non demoralizza il 360GG che riparte forte nel secondo tempo. Col portiere di movimento, è Dani Chino ad accorciare al 6’ della ripresa al termine di una bella combinazione. Immediata però la reazione dell’Italservice: Toninandel impiega cinquantasei secondi per firmare il nuovo allungo ospite. I padroni di casa insistono col portiere di movimento, ma trovano solo a tre minuti dalla fine la seconda rete con il rigore trasformato da Moura dopo il fallo su Murga. Con un minuto e sette secondi rimasti sul cronometro, è ancora Moura ad accorciare sul 4-3 e riaccendere le speranze, ma non c’è più tempo per completare la rimonta.