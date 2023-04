Pesaro, batosta per 360 GG 

Il 360 GG Monastir perde 4-1 in trasferta contro l’Italservice Pesaro alla ripresa del campionato di Serie A. Uno scontro diretto per la salvezza sulla carta per i bianconeri, ma pur sempre contro la formazione campione d’Italia in carica e reduce dalla finale di Coppa Italia persa una settimana prima contro il Real San Giuseppe. La squadra di Diego Podda non riesce a strappare punti, tenendo tuttavia invariata la distanza dalla zona playout.

La partita

È l’Italservice Pesaro a sbloccare il match al 9’ con Pires. Timm nega il raddoppio a Murillo, ma si deve arrendere su de Oliveira, che riceve da rimessa laterale spalle alla porta e sigla il 2-0 al 14’ con un colpo di tacco. Reazione del 360 GG affidata a Moura che impegna Putano. Non basta però per rientrare in gara prima dell’intervallo.

Nel secondo tempo è Etzi ad avere l’occasione migliore per accorciare al 7’, con una conclusione che termina alta col mancino. Al lato invece il tentativo di Dani Chino. A 6 minuti dalla sirena finale, il tris è ancora di de Oliveira con un tiro da centrocampo innescato da schema di calcio d’angolo che si insacca sotto la traversa. Solo a un minuto e mezzo dalla fine il 360 GG riesce a trovare la rete con il preciso mancino di Dani Chino su azione con il portiere di movimento. A 59 secondi dalla sirena però è Tonidandel a mettere la parola fine sulla partita con il definitivo 4-1.

La classifica