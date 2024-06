«Pesaria, grate realizzate col materiale previsto» 

Nella peschiera di Pesaria le grate installate pochi mesi fa continuano a corrodersi. L’acciaio utilizzato per la realizzazione però è quello previsto dal capitolato d’appalto. È il risultato emerso dalle analisi del materiale elaborato da un centro di Modena: è lì che l’Unione dei Comuni dei Fenici, committente e responsabile dell’opera, ha fatto analizzare una griglia. «L’obiettivo era quello di capire perché dopo appena sette mesi dalla ristrutturazione della struttura circa 150 griglie sono già da buttare, ma soprattutto di accertare la natura del materiale utilizzato», spiega il responsabile amministrativo dell'Unione, Sandro Sarai. La storia però va avanti.

L’Unione dei Comuni ieri ha chiesto alla Asl 5 di fare analisi sull'acqua per approfondire le cause che hanno portato alla corrosione del materiale utilizzato. Sulla vicenda sono stati informati anche i pescatori che gestiscono la peschiera. «Siamo in attesa di capire cosa sia successo - commenta il presidente del Consorzio pesca, Emanuele Cossu - Ma siamo tranquilli perché le acque vengono analizzate una volta alla settimana. Anche noi ora, attraverso un perito faremo le nostre analisi. Vogliamo sapere come verrà risolto il problema, noi rischiamo di perdere il novellame».

Per i pescatori di Santa Giusta avrebbe dovuto iniziare una nuova era. Nella peschiera di Pesaria invece c'è il rischio che tra non molto accada un dramma. I lavori di ristrutturazione sono terminati appena sette mesi fa, grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale. ( s. p. )

