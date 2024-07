Pesanti disagi per il guasto all’unico Postamat del paese 

Disagi e proteste per il Postamat di via Europa - l’unico presente nel paese - fuori uso da oltre un mese. I clienti di Poste italiane ogni giorno trovano il terminale spento e non possono né prelevare contanti né effettuare altre operazioni. Una situazione «ormai insostenibile - dicono in coro gli utenti - siamo costretti a fare la fila allo sportello all’interno dell’ufficio postale per prelevare. Ci manca solo che ci dicano di andare a Villaputzu adesso che il ponte è stato chiuso».

Il problema del Postamat guasto, come spiega Poste italiane in una nota ufficiale, è subito stato affrontato «ma tutte le azioni messe in essere per ripristinare l’operatività dello sportello non hanno prodotto l’effetto desiderato e il dispositivo è stato dichiarato irreparabile». Da qui la necessità di acquistare e installare un nuovo Postamat «caratterizzato da migliori performance e da sistemi di sicurezza ad alta tecnologia». Proprio per Muravera, essendo un centro turistico rilevante, «è stato predisposto un piano di sostituzione prioritario». Difficile però capire sino a quando gli utenti dovranno subire il disservizio. Le stesse Poste si scusano con i cittadini «perché la calendarizzazione degli interventi può essere condizionata dal numero delle richieste, da variazioni sui livelli di priorità e soprattutto dalle tempistiche di produzione». (g. a.)

