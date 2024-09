Perù-Colombia è anche Lapadula-Mina 

Quasi mezza rosa in giro per il mondo. Sono undici i giocatori del Cagliari (più il portiere della Primavera Auseklis) protagonisti questa settimana con le rispettive nazionali, per la prima delle quattro soste stagionali. Dei componenti della prima squadra, sei rimarranno in Europa (Hatzidiakos, Marin, Obert, Sherri, Wieteska e Prati) mentre tre vanno a giocare in Africa (Kingstone, Luvumbo e Makoumbou) e due hanno il lunghissimo viaggio fino al Sud America (Lapadula e Mina, che curiosamente si sfideranno fra di loro).

Nations League

Giovedì inizia la quarta edizione della Nations League: fase a gironi fino a novembre, quella finale da marzo (ultimo atto l'8 giugno). Il Cagliari ha cinque giocatori, con Obert e Wieteska primi a scendere in campo e di conseguenza a concludere: per il primo, con la Slovacchia, gli appuntamenti sono giovedì alle 20.45 a Tallinn con l'Estonia e domenica alle 18 a Košice con l'Azerbaigian (Lega C Gruppo 1); per il secondo, con la Polonia, trasferte sempre giovedì e domenica (entrambe alle 20.45) con la Scozia a Glasgow e con la Croazia a Osijek, nel Gruppo A1. Venerdì debutta la Romania di Marin, dopo la buona esperienza agli Europei, a Pristina col Kosovo con successiva gara lunedì 9 a Bucarest con la Lituania, entrambe alle 20.45 nel Gruppo C2. Per ultimi Hatzidiakos (Grecia) e Sherri, richiamato dall'Albania (con cui ha una sola presenza, nel 2022 in amichevole) dopo non essere stato convocato agli Europei. Il difensore, nel Gruppo B2, giocherà sabato alle 20.45 al Pireo con la Finlandia e martedì 10 (stessa ora) a Dublino sul campo dell'Irlanda. Il portiere, stessa Lega ma Gruppo 1, va a Praga per sfidare l'Ucraina e poi riceve la Georgia a Tirana (anche per lui sabato 7 e martedì 10 alle 20.45).

Under

Prati è l'unico giocatore del Cagliari chiamato dall'Italia Under 21 per le qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. Gli Azzurrini di Nunziata sono in testa al Gruppo A con 15 punti in 7 partite e in questa sosta giocheranno giovedì alle 16.45 a Latina contro San Marino (ultima a 0 punti) e martedì 10 alle 18.30 a Stavanger contro la Norvegia (terza a -3 con una gara in meno). Per lui finora 7 presenze, ha saltato il Tournoi Maurice Revello di giugno.

I sudamericani

Per Lapadula e Mina il pensiero è già rivolto ai Mondiali del 2026, con le qualificazioni sudamericane giunte alla settima e ottava giornata. Il primo incrocio è uno contro l'altro: Perù-Colombia nella notte fra venerdì e sabato (alle 3.30 ora italiana) a Lima, poi martedì sera il difensore riceve l'Argentina a Barranquilla (ore 22.30) e l'attaccante va in altura a Quito con l'Ecuador (ore 23). Il Perù è ultimo a 2 punti, la Colombia terza a 12.

Tris in Africa

Al via anche i gironi di qualificazione alla Coppa d'Africa (fase finale in Marocco tra fine 2025 e inizio 2026). L'Angola di Luvumbo è nel Gruppo F, con prime partite giovedì alle 18 in Ghana e lunedì 9 alle 21 col Sudan. Nel Gruppo G lo Zambia di Kingstone, che a giugno ha trovato la sua prima presenza in nazionale maggiore: giocherà venerdì alle 21 in Costa d'Avorio e martedì 10 alla stessa ora in casa con la Sierra Leone. Per Makoumbou, nel Gruppo K col Congo, le sfide sono giovedì e lunedì prossimo alle 18: avversari il Sudan del Sud in casa e l'Uganda fuori.

RIPRODUZIONE RISERVATA