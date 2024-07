Perù, Cile, Ecuador, Argentina: Assemini si prepara a Is Pariglias  

Si ripete l'appuntamento asseminese con la tradizione sarda, che è ormai esso stesso una tradizione: Is Pariglias torna per l'edizione numero 48 con la sua esplosione di colori, danze e musiche provenienti da tutto il mondo, espressione di convivenza pacifica tra i popoli. Venerdì e sabato la cittadina ospiterà uno dei festival del folklore più longevo della Sardegna. Saranno Perù, Cile, Ecuador e Argentina i paesi presenti ma non mancherà l'Italia che per l'edizione 2024 è rappresentata dalla Sicilia.

Il ricco cartellone comprende una serie di eventi collaterali che prendono oggi il via: convegni e laboratori che vedranno impegnati i gruppi partecipanti, ma il cuore della manifestazione sarà venerdì e sabato. Due intense serate, la prima all'Anfiteatro, la seconda nella piazza San Pietro ad Assemini, che a partire dalle 21 incanteranno il pubblico in quell'intreccio di culture, linguaggio di popoli lontani e differenti uniti dallo spirito di condivisione e accoglienza, che da sempre caratterizza Is Pariglias. Lo spettacolo sarà preceduto da animazione e degustazioni di panada e dolci tipici a cura della Proloco di Assemini. Saranno i gruppi folk Pasión Chilena, Figli dell'Etna, Musical Indoamerica e Danzas Andanzas dell'Ecuador, Perù Contemporaneo, la musicista argentina Sofia Ivazeta Cambre, artisti di altissimo livello, impegnati nello studio e nella conservazione delle proprie tradizioni locali a esibirsi, animati dal desiderio di trasmettere la propria cultura anche alle generazioni future. Desiderio condiviso dall'Associazione culturale Gruppo Folk Città di Assemini, che organizza l'evento. Fondato nel 1936 svolge attività nel campo della cultura etnica, per recuperare le tradizioni, salvaguardare e diffondere nel mondo il grande patrimonio culturale dell'identità sarda.

«Dallo scorso anno il Comune di Assemini è “Città del Folklore”», spiega Maria Carmela Deidda direttrice artistica di Is Pariglias, «un prestigioso riconoscimento assegnato dalla Fondazione Italiana Tradizioni Popolari, che siamo orgogliosi di aver contribuito in modo significativo ad ottenere. Questa manifestazione ci permette di scambiarci racconti, informazioni, di offrirci reciprocamente le nostre culture. E quando i popoli si incontrano per condividere la loro storia, diffondono un potente messaggio di pace, che mai come in questo momento è necessario». La ricca tradizione sarda è ben rappresentata anche in questa edizione. Numerosi sono infatti i gruppi folk sardi provenienti da Cagliari, Quartu, Uta, Villamassargia, Dolianova, San Sperate, Sestu, Monastir, Samassi, Masainas, Nurri e Serri che parteciperanno, accompagnati anche dalla musica del Trio Etnias, composto da Alessandro Melis alla voce, Matteo Casula all'organetto e Giancarlo Seu alle launeddas. Is Pariglias è organizzato con la Pro Loco, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, Iov Italia, con il contributo della Regione Sardegna, della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune.

