Persone trans, c’è tanto da fare 

Stereotipia, formazione e azioni mirate per ridurre lo stigma verso le persone trans e migliorare così il loro benessere psicologico.

È ciò che emerge dai risultati del Progetto “Oltre - Overcoming Limits for Transgender Equality”, presentati durante un convegno internazionale a cui hanno preso parte anche studiosi provenienti da tre prestigiosi centri di ricerca portoghesi. Il progetto è stato realizzato dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia dell’Università grazie al finanziamento della Fondazione di Sardegna e con il sostegno dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Sardegna, al fine di individuare i fattori di rischio ed i fattori protettivi per la salute delle persone trans.

I risultati

Si tratta della prima indagine in Sardegna sulle esperienze vissute delle persone trans nei contesti di vita, e vi hanno partecipato più di 600 insegnanti di ogni ordine e grado, 300 professionisti della salute mentale, col contributo di esperti in gestione delle risorse umane e di circa 100 persone trans. I risultati dicono che urge una formazione adeguata in diverse figure professionali, dall'ambito scolastico a quello sanitario, che permetta di garantire un approccio adeguato con le persone trans, come spiega Silvia De Simone, tra le ricercatrici che hanno preso parte al progetto. «Per ridurre le disuguaglianze di genere è fondamentale la formazione, così da arrivare ad una società più equa ed inclusiva», afferma il direttore della scuola di specializzazione in Psicologia dell Salute Marco Guicciardi. Dall'indagine emerge la poca familiarità con tali tematiche, che porta inevitabilmente ad assumere atteggiamenti negativi verso le persone trans, come il mancato uso dei pronomi corretti.

Atteggiamenti che, come afferma la ricercatrice Giulia Curridori, «hanno delle ricadute negative sulla salute mentale delle persone trans». Una situazione confermata anche da Matteo Coco, attivista per i diritti delle persone trans e consulente del progetto: «Nell'ambiente universitario, fortunatamente, si rileva un basso numero di microaggressioni. Tuttavia, non mancano gli episodi di cattiva comunicazione tra uffici. Io stesso sono stato vittima di un coming out forzato perché, nonostante la mia carriera Alias fosse attiva, al mio tutor sono stati comunicati entrambi i miei nomi e sono stato così costretto a dare delle spiegazioni». Nei contesti lavorativi si registrano ancora livelli medio alti di discriminazione e pregiudizio e sono necessari interventi mirati come assicurare il diritto alla privacy, sensibilizzare anche a livello familiare sul tema, garantire servizi di counseling per le persone trans ma soprattutto considerare gli individui tramite molteplici assi identitari.