Persone scomparse, il piano 

Aggiornato dalla prefettura il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il prefetto Salvatore Angieri ha sottolineato che «per agevolare la ricerca e il ritrovamento è essenziale denunciare tempestivamente la scomparsa».

Nel corso dell’incontro il prefetto ha, inoltre, affermato che «la scomparsa di una persona è un evento che coinvolge l’intera comunità e lo studio dei casi di questa provincia ha messo in evidenza l’importanza della denuncia tempestiva per agevolare in maniera decisiva sia l’attività di ricerca che il ritrovamento. Nel nuovo piano abbiamo cercato di dare ancora maggiore risalto al ruolo operativo delle forze di polizia e dei vigili del fuoco.Il nostro obiettivo è dare la più efficace risposta operativa in qualsiasi scenario, nel capoluogo come nei piccoli comuni, in ambiente urbano come nelle zone extraurbane ed impervie».

Il nuovo piano è stato aggiornato sulla base delle indicazioni del commissario straordinario del governo per le persone scomparse; il documento, che avrà validità triennale, prevede il concorso delle forze dell'ordine.

