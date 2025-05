Persone fragili, pensione sospesa 

Due storie drammatiche, segnate da assenze strutturali gravi - un medico di famiglia inesistente nel primo caso, l’impossibilità di accedere a un trasporto sanitario nel secondo - mettono in luce la rigidità dell’Inps verso soggetti fragili. A denunciarle due avvocati nuoresi, Angelo Marongiu e Barbara Corrias, che raccontano episodi emblematici di una gestione burocratica disumana.

Senza medico

Il primo caso riguarda una donna fragile, seguita dall’avvocato Marongiu in qualità di amministratore di sostegno. La signora percepisce pensione di invalidità e indennità di accompagnamento. Era stata convocata alla visita medica di revisione, ma il giorno prima si è ammalata. Impossibilitata a procurarsi un certificato medico perché priva di medico di base, l’avvocato ha immediatamente comunicato l’impedimento all’Inps competente alla email dedicata, chiedendo lo spostamento della visita. La risposta? Nessuna nuova convocazione. Solo una raccomandata con cui l’Inps revoca sia l’accompagnamento che la pensione, perché la donna di non si è presentata. «Abbiamo provato a recarci fisicamente all’Inps - racconta Marongiu - ma non siamo riusciti a risolvere la situazione, ora ci chiedono persino la restituzione delle somme già percepite. È assurdo. Parliamo di persone che vivono con quei soldi, che li usano per pagare luce, farmaci, assistenza. Non è una questione contro il personale, ma contro un sistema che non risponde e penalizza i più deboli». Una burocrazia a due velocità: per avviare una causa, l’avvocato dovrebbe chiedere l’autorizzazione del giudice tutelare: «Ci farebbe perdere mesi, mentre i provvedimenti Inps sono immediati. L’efficienza con cui si revocano i diritti è sorprendente rispetto alla lentezza nel rispondere alle istanze con cui riassegnarli».

Visite a domicilio

La seconda vicenda, seguita dall’avvocata Corrias, vede un’altra donna allettata, affetta da patologia degenerativa. Anche lei convocata per visita di revisione, non ha potuto presentarsi. Tramite il Caf, l’amministratore ha inviato per tempo una giustificazione, specificando che non era disponibile un’ambulanza per il trasporto nel giorno fissato. L’Inps ha risposto in modo fulmineo: prestazione sospesa e richiesta di restituzione di quanto già percepito. «Stiamo parlando di una donna che vive con 300 euro al mese - spiega Corrias -. Abbiamo presentato due Pec, chiesto la visita domiciliare o almeno una valutazione agli atti. Nessuna risposta. La prima comunicazione del Caf risale a due mesi fa. La prestazione è stata revocata subito, senza considerare minimamente la condizione clinica e sociale». Storie che pongono l’attenzione su un sistema che spesso travolge i più fragili con automatismi insensibili. Gli avvocati chiedono umanità, tempi di risposta compatibili con la realtà. «Le comunicazioni - concludono - non arrivano nemmeno agli amministratori. È un problema strutturale che va risolto subito».

RIPRODUZIONE RISERVATA