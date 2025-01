Persone con disabilità, nuova sede dell’Anmic 

Sarà inaugurata domani alle 11 in via Eligio Porcu 79 la nuova sede dell’Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili). Fondata oltre 60 anni fa, l’associazione rappresenta un punto di riferimento per le persone con disabilità in Italia. La sede provinciale di Cagliari, con i suoi 5.500 tesserati certificati e circa 20.000 assistiti ogni anno, è una delle realtà più attive e dinamiche in Sardegna.

All’inaugurazione parteciperanno il presidente regionale, Fabrizio Rodin, e il sindaco Graziano Milia.

RIPRODUZIONE RISERVATA