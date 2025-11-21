Persone con disabilità e progetti di vita 

Come garantire alle persone con disabilità il diritto di decidere della propria vita? È la domanda da cui è partito ieri pomeriggio il seminario "Autodeterminazione, diritti, persone con disabilità e progetto di vita. Una riforma necessaria”, ospitato nell’aula magna del Palazzo di Giustizia. L’incontro ha acceso i riflettori sul Decreto Legislativo 62/24, che aggiorna l’amministrazione di sostegno introducendo un modello fondato sull’ascolto della persona, sul progetto di vita e su misure di supporto proporzionate. L’iniziativa, promossa da Abc Sardegna (Associazione bambini cerebrolesi) in collaborazione con l’Ordine degli avvocati e con il patrocinio del Tribunale, ha visto confrontarsi magistrati, giuristi, esperti e istituzioni sulle prospettive di questa riforma.

Marco Espa, presidente della Federazione ABC Italia, ha sottolineato come «la Sardegna sia l’unica in Italia ad avere 25 anni di esperienza nei progetti di vita personalizzati e coprogettati insieme alle famiglie». Per Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli avvocati, «l’auspicio è che non sia più necessario arrivare davanti a un giudice per ottenere diritti, ma che diventi la naturale attuazione».

Giorgio Latti, magistrato e presidente della Sezione Civile del Tribunale, ha evidenziato l’esigenza di partire dai bisogni individuali, evitando stereotipi e formule standard: «La volontà del beneficiario e le opinioni devono essere tenute in considerazione. Il nostro tribunale raggiunge circa 14 mila procedure (amministrazioni di sostegno), è necessaria una riorganizzazione efficace per raggiungere un equilibrio».

Daniele Piccione, avvocato e consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, ha spiegato come l’evoluzione normativa punti a superare logiche segregazioniste e paternalistiche verso un approccio capacitante e individualizzante, in cui il Progetto di vita si adatta alle scelte e alle condizioni di ciascuno. «È una fase delicata, ma porta speranza e trasformazione per i diritti delle persone», ha aggiunto. Per Marika Batzella, della Direzione regionale servizio interventi integrati alla persona, «è necessario investire nella formazione dei professionisti, il personale sanitario e sociosanitario manca».

Francesca Palmas, responsabile del centro studi dell’Abc, ha ricordato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, servizi e terzo settore.

RIPRODUZIONE RISERVATA