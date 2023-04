Personale scolastico in affanno 

A difendere il folto e variegato esercito composto da amministrativi, tecnici e ausiliari degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali - che messi insieme costituiscono il personale Ata -, scende in campo il sindacato. «Il personale Ata rappresenta un pezzo fondamentale del mosaico della comunità educante. È dal riconoscimento del loro lavoro che la Uil Scuola Rua intende condurre la propria linea di azione sindacale», annuncia D’Aprile. Per poi passare in rassegna le tante problematiche, legate agli stipendi troppo bassi ma non solo.

Le buone intenzioni e l’impegno del ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara - che a inizio febbraio ha messo a disposizione l’avvocatura di Stato per proteggere la dignità e sicurezza di insegnanti e personale scolastico - non bastano. Perché se non esultano i primi, non lo fa neanche quel pezzetto di scuola di cui si parla sempre un po’ meno ma che soffre come l’altra parte.

Le buone intenzioni e l’impegno del ministro dell’Istruzione e Merito Giuseppe Valditara - che a inizio febbraio ha messo a disposizione l’avvocatura di Stato per proteggere la dignità e sicurezza di insegnanti e personale scolastico - non bastano. Perché se non esultano i primi, non lo fa neanche quel pezzetto di scuola di cui si parla sempre un po’ meno ma che soffre come l’altra parte.

«Al personale Ata non viene dato il giusto riconoscimento sociale e soprattutto economico», sintesi impietosa del segretario generale Giuseppe D’Aprile, durante l’ultimo Consiglio regionale della Uil Scuola Rua Sardegna.

Le rivendicazioni

A difendere il folto e variegato esercito composto da amministrativi, tecnici e ausiliari degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali - che messi insieme costituiscono il personale Ata -, scende in campo il sindacato. «Il personale Ata rappresenta un pezzo fondamentale del mosaico della comunità educante. È dal riconoscimento del loro lavoro che la Uil Scuola Rua intende condurre la propria linea di azione sindacale», annuncia D’Aprile. Per poi passare in rassegna le tante problematiche, legate agli stipendi troppo bassi ma non solo.

I punti

«Al personale Ata non viene dato il giusto riconoscimento sociale e soprattutto economico. Questo, nonostante rappresenti la spina dorsale della scuola contribuendo, insieme al personale docente e dirigente, al buon funzionamento delle istituzioni scolastiche. Senza il loro supporto, le scuole non potrebbero funzionare», dice con assoluta convinzione. Una sorta di iniezione di fiducia per questa parte che - con ruoli differenti e stando nell’ombra - contribuisce comunque al funzionamento del più ampio meccanismo istruzione. «La scuola subisce tagli di organico e le segreterie sono sempre più oberate di lavoro e adempimenti burocratici, spesso non conformi alle mansioni previste dal contratto, che non fanno altro che gravare ulteriormente su tale personale», denuncia. A grandi linee gli stessi mali degli insegnanti, più o meno equamente ripartiti all’interno di una Scuola in evidente difficoltà e con troppe proteste e malumori da parte di chi la regge nel quotidiano.

L’autonomia

Durante la riunione mattutina, il Segretario generale si è soffermato anche sul tema dell’autonomia differenziata: «Non è una questione di Nord e Sud, non è proprio questo il punto», riflette. «La questione centrale è legata al concetto stesso di scuola, di accesso e di opportunità, di programmi, di personale scolastico, ed anche di mobilità e di stipendi», evidenzia. «Il nostro sistema di istruzione è statale e nazionale. Non può essere messa in discussione la sua unitarietà». Durante l’incontro arriva anche un richiamo alla recente vicenda della sospensione della maestra di San Vero Milis, che da giorni fa discutere un po’ tutti e divide l’opinione pubblica. «Non spetta a noi giudicare la vicenda ma alla giustizia», premette il segretario regionale Uil Scuola Rua Giuseppe Corrias. «Invece di parlare dei problemi reali della nostra scuola, in questo paese, attraverso la narrazione, si tende sempre a distrarre l’attenzione dalle reali criticità della scuola statale: precariato, contratto, sicurezza, vincoli sulla mobilità, organici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata