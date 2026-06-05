Personale: protesta sulle risorse 

Monta la protesta della Rsu della Provincia di Nuoro contro la gestione delle risorse destinate al personale. I rappresentanti dei lavoratori denunciano in una nota il blocco delle somme destinate ai dipendenti e il mancato avanzamento della contrattazione decentrata, situazione che starebbe alimentando malcontento tra i lavoratori. In una nota dai toni critici, la Rsu parla di «forte preoccupazione e profondo disappunto» per l’assenza di risposte alle richieste di confronto avanzate negli ultimi mesi e per il rallentamento delle procedure legate al Fondo del personale. Al centro della contestazione la decisione di sottoporre all’esame del Consiglio provinciale risorse che, secondo il sindacato, sono vincolate ai dipendenti e avrebbero dovuto seguire un normale percorso amministrativo-contabile. Una scelta che, sostiene la Rsu, non sarebbe stata accompagnata da spiegazioni chiare e motivazioni tecniche. «Non si può bloccare ciò che è destinato al personale senza spiegare perché». La Rsu punta poi il dito contro le scelte organizzative dell’ente, sostenendo che le nuove assunzioni necessarie per rafforzare gli uffici e migliorare i servizi istituzionali sarebbero state lasciate in secondo piano rispetto a incarichi di supporto alle strutture dell’organo politico.

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