VaiOnline
Provincia
06 giugno 2026 alle 00:29

Personale: protesta sulle risorse 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Monta la protesta della Rsu della Provincia di Nuoro contro la gestione delle risorse destinate al personale. I rappresentanti dei lavoratori denunciano in una nota il blocco delle somme destinate ai dipendenti e il mancato avanzamento della contrattazione decentrata, situazione che starebbe alimentando malcontento tra i lavoratori. In una nota dai toni critici, la Rsu parla di «forte preoccupazione e profondo disappunto» per l’assenza di risposte alle richieste di confronto avanzate negli ultimi mesi e per il rallentamento delle procedure legate al Fondo del personale. Al centro della contestazione la decisione di sottoporre all’esame del Consiglio provinciale risorse che, secondo il sindacato, sono vincolate ai dipendenti e avrebbero dovuto seguire un normale percorso amministrativo-contabile. Una scelta che, sostiene la Rsu, non sarebbe stata accompagnata da spiegazioni chiare e motivazioni tecniche. «Non si può bloccare ciò che è destinato al personale senza spiegare perché». La Rsu punta poi il dito contro le scelte organizzative dell’ente, sostenendo che le nuove assunzioni necessarie per rafforzare gli uffici e migliorare i servizi istituzionali sarebbero state lasciate in secondo piano rispetto a incarichi di supporto alle strutture dell’organo politico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Un doppio blocco sulla Statale 195

l Daga, Murgana
Emergenza

Nell’Isola tre Canadair, ma la base è solo a Olbia

Una norma blocca 2000 volontari: devono fare prima i corsi sulla sicurezza  
Al. Car.
Strade nel caos

Non c’è pace per la 195, cantiere in programma anche lungo la 4 corsie

Da lunedì al via la ripavimentazione, mercoledì i lavori sul tratto costiero 
Ivan Murgana
amministrative 2026

È una sfida a tre per portare Quartu nel futuro

Una coalizione civica per Milia, il centrodestra corre con Porcu, in campo anche l’outsider Matta 
Luca Mascia
La storia

«Con Palla nella sfida più dura»

La pitbull, salvata dai veterinari di Oristano, è gravemente malata 
Valeria Pinna
Caro carburanti

Accise, ipotesi taglio per tutto giugno

Tajani: valutazioni in corso, Salvini: usiamo gli extraprofitti delle banche 