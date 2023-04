Personale, negli uffici 51 volti nuovi 

Il cantiere comunale attende rinforzi perché «della più grande impresa locale di anni fa è rimasto niente», proteste Giuliano Uras, consigliere comunale e politico di lungo corso. Sono in due in organico, un idraulico e un autista. Il che significa che se la fontanella in piazza Roma va in tilt e l’acqua sborda, a compensare quelle che da mesi non spilla il fontanone faccia alla torre di Mariano, o salta un pezzo di strada bisogna confidare in Abbanoa o in un’impresa esterna.

Non solo cantiere: la Giunta quest’anno punta ad assumere negli uffici altre 51 persone con contratti fissi e a tempo.

In cantiere

A scelte sbagliate ci si ritorna e così la Giunta nel piano triennale delle assunzioni per il 2023 ha deciso di assumere per otto mesi cinque “esecutori tecnici”, ovvero 2 muratori, un elettricista, un falegname e un operaio. L’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, Aspal, ha trasmesso l’elenco delle persone in possesso di quelle qualifiche al Comune che provvederà all’assunzione dopo una selezione. A dare una mano più robusta al cantiere sempre dall’Aspal sono in arrivo dal bando “cantieri Lavoras” 18 operai qualificati e due impiegati. Tutti con contratto a tempo , 8 mesi.

Le criticità