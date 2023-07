Personale, Municipio in affanno 

La Giunta ha approvato il “piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025), il documento di programmazione voluto dal Governo un anno fa per offrire ai cittadini maggiore trasparenza, migliore qualità dei servizi pubblici, un esame puntuale del fabbisogno del personale, il rispetto della parità di genere e altre notizie sull’apparato burocratico dell’Ente. Una fotografia di quel che è (204 dipendenti a tempo pieno, 89 uomini e 115 donne) e quel che sarà nei prossimi tre anni. Il palazzo degli Scolopi prevede entro il 2024 28 assunzioni e tempo indeterminato per compensare le uscite dei lavoratori che andranno in pensione, sistemare in parte il buco storico nell’organico e ammortizzare le assenze per malattia e varie che oltre le ferie inevitabilmente si verificano durante l’anno.

Le assenze

Nel 2022 all’ufficio del personale sono arrivate dai dipendenti certificati medici e richieste varie di assenze per 4850 giornate. Vale a dire che mediamente ogni lavoratore si è assentato per 24 giorni, ferie escluse. Le donne hanno sommato 2799 giornate, gli uomini 2051. Scendendo nel dettaglio, in totale i giorni di assenza per malattia sono stati 2736, il 59,1 per cento è donna. I giorni a riposo per infortuni vari sono stati 232. I congedi retribuiti per assistenza ai familiari 262 giorni, il 63 per cento in carico alle donne che si collocano al primo posto con il 55,5 per cento nell’utilizzo della legge 104. Assenze retribuite per maternità, congedi parentali e malattia figlio: 241 giorni, l’87,3 è tutto donna. Altri permessi retribuiti: 304 giorni. L’unica casella occupata all’85,5 per cento dagli uomini riguarda le aspettative ed assenze non retribuite , pari a 304 giornate. In bianco la casella sciopero.

Nuove assunzioni

«L’approvazione da parte della Giunta con l’apporto importante del segretario e di tutti i responsabili, del piano integrato - spiega il sindaco Massimiliano Sanna - ci permette di mettere in atto le politiche organizzative e partendo dai dati programmare le assunzioni del personale con figure professionali consone alle uscite per far fronte ai pensionamenti. Continueremo nell’opera di formazione del personale per offrire un servizio all’altezza delle aspettative dei nostri concittadini».

