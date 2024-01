«Personale mortificato, all’ospedale Brotzu situazione al collasso» 

«La situazione del personale dell’ospedale Brotzu è al collasso. Occorrono interventi straordinari e drastici per restituire al presidio cagliaritano quel carattere di eccellenza che lo caratterizzava in passato. Occorre un cambio di rotta perché l’attuale situazione non può essere più accettata e consentita».

Lo ha detto il presidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Ugo Cappellacci. «Dietro ogni camice ci sono persone che durante l’emergenza Covid hanno salvato numerose vite mettendo a repentaglio la propria», aggiunge Cappellacci. «La carenza di personale, l’insostenibilità dei turni e le retribuzioni inique non solo mortificano la professionalità degli operatori sanitari ma rischiano di incidere sulla qualità dei servizi, garantita solo dal grande spirito di servizio delle donne e degli uomini che ogni giorno sono in prima linea. Così si è passati dall’eccellenza all’emergenza: una situazione che deve essere affrontata subito senza attendere un solo minuto né rimandare a tempi migliori. La pandemia», ha concluso il deputato di Forza Italia, «ci ha insegnato una volta per tutte quanto dal diritto alla salute dipendano tutti gli altri. Una buona sanità è possibile e per realizzarla occorre ricominciare proprio da chi è quotidianamente impegnato sul campo».

