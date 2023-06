Personale in ferie, a Ghilarza chiude il centro di comunità 

Il primo ospedale di comunità della Sardegna, inaugurato a metà febbraio a Ghilarza, chiude per ferie. E lo fa nel periodo di maggior presenze di turisti, anche nella provincia di Oristano. Il motivo è semplice: i dipendenti hanno diritto di prendersi due settimane di vacanze dal 15 luglio ai primi di agosto. Anche se rimarrà comunque aperto il pronto soccorso. Una decisione che non può non avere delle ripercussioni anche negli ospedali di Oristano e in quello di Bosa, ciclicamente in affanno per la mancanza di posti letto e di medici.

«Si tratta di due settimane dove il lavoro è stato programmato e il personale farà le ferie nello stesso periodo. Sono figure professionali particolari che non possono essere sostituite, per ora, con altre», sottolinea il responsabile dell’ufficio per l’integrazione ospedale-territorio della Asl di Oristano Alessandro Baccoli.

L’ospedale di comunità è ospitato al secondo piano del “Delogu” dispone di 20 posti letto, dove operano attualmente 2 medici ospedalieri, 7 infermieri, 6 Oss, mentre si è in attesa dell’arrivo dei fisioterapisti per avviare la riabilitazione. «Sino ad oggi – spiega Baccoli - questa struttura intermedia tra l’ospedale per acuti, il rientro a casa o verso strutture residenziali, ha accolto 68 pazienti con un tempo di degenza di 15.4 giorni, e un’età media di 79,3 anni, in arrivo non solo dalla Asl di Oristano. Qui vengono accolti i pazienti che presentano una serie di condizioni sanitarie che renderebbero inappropriato il ricovero nei reparti, ma che necessitano comunque di assistenza ospedaliera, in particolare pazienti cronici o fragili».

