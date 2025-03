Personale e disagi, Giunta sotto accusa 

I problemi relativi al personale sono stati al centro di una corposa interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza Gabriele Espis, Alessandro Murtas, Sebastiana Floris, Maria Cristina Manca e Loredana Sanna e discussa nell’ultima seduta di Consiglio comunale. L’opposizione ha posto quesiti al vicesindaco con delega al Personale Andrea Grussu, partendo dal fatto che l’organico di 45 dipendenti è sottodimensionato.

I disagi

«Tutti i settori registrano carenze – ha messo in luce la minoranza- impattando sul carico di lavoro dei dipendenti, chiamati a maggiori sforzi per far fronte alla mole di lavoro. Dopo 6 mesi di forti disagi, è stato avviato il procedimento per la selezione in mobilità di un Istruttore amministrativo contabile per l’ufficio anagrafe». Gli autori dell’interrogazione hanno chiesto anche notizie sulle progressioni e la mancata erogazione nei tempi congrui di buoni pasto, indennità, incentivi, produttività. I consiglieri domandavano di indicare quali azioni si intendano porre in essere al fine di poter dare seguito alle assunzioni per ii servizi Gestione Risorse e Tecnico, ma pure se ci sia in programma di potenziare il servizio Sociale. «Si, chiede di vigilare e profondere il massimo impegno – afferma la minoranza- affinché non si ripresentino in futuro le medesime criticità».

La replica

Nella sua risposta il vicesindaco Grussu ha precisato: «Ci siamo trovati davanti a eventi drammatici e imprevedibili, accogliendo le richieste di mobilità che anche se temporaneamente hanno indebolito la struttura amministrativa, senza considerare il grosso problema non ancora superato del comparto unico che sta facendo scappare i dipendenti dai Comuni. In queste situazioni l’efficienza della struttura amministrativa viene minata. A oggi credo che sia sotto gli occhi di tutti il notevole miglioramento raggiunto, con il continuo lavoro di squadra, dove i nostri dipendenti hanno sicuramente avuto un ruolo primario. Con l’approvazione del bilancio di previsione entro fine mese, effettueremo ad altre due assunzioni categoria C per l’ufficio tecnico e la gestione delle risorse. Sulle progressioni, quanti in possesso dei requisiti ne hanno hanno già beneficiato, mentre le possibilità di incremento del fondo per il salario accessorio sono state colte. I buoni pasto: i dipendenti li hanno ricevuti sino a maggio 2024 e si provvederà alle nuove erogazioni con la massima priorità, compreso l’adeguamento, una volta assunta la nuova unità prevista per il mese di aprile».

