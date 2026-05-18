Personale, buste paga per 11 milioni 

Sportelli sotto pressione, uffici chiamati a gestire una mole crescente di pratiche e Polizia locale costretta a coprire sempre più funzioni con organici limitati. Il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione 2026/28 del Comune restituisce la fotografia di una macchina che prova a reggere tra pensionamenti, nuove incombenze e necessità di rafforzare il personale.

La pianta

I dipendenti a tempo indeterminato sono 218, ai quali si aggiungono 19 a tempo determinato. Il settore più corposo è quello dei Servizi alla persona con 51 addetti, seguito da Programmazione e gestione delle risorse (45 dipendenti) e dalla Polizia locale (41). Più contenuti gli organici dell’Area affari generali (13 dipendenti) e dei Lavori pubblici (31). Tra gli uffici più delicati spiccano i servizi demografici (anagrafe, stato civile, Urp, messi e centralino) con solo 14 dipendenti. Un dato che pesa soprattutto dopo l’aumento delle pratiche legate alla carta d’identità elettronica e ai servizi digitali.

Lavoro agile

La pressione sugli sportelli emerge anche dai numeri del lavoro agile. Nel settore Servizi alla persona sono 12 i dipendenti in smart working: solo l’ufficio anagrafe ne conta 3 in modalità agile, altri 3 nello stato civile e 2 al protocollo.

Polizia e programmazione

L’organico della Polizia locale è di 41 unità compreso il dirigente. Di queste, 24 sono istruttori assegnati a polizia stradale, vigilanza e segnaletica; ambiente, edilizia e polizia giudiziaria possono contare su 2 funzionari e 2 istruttori, mentre il servizio polizia amministrativa e commercio dispone di 3 istruttori. Non a caso il Piao inserisce tra gli obiettivi strategici «il rafforzamento dei controlli sul territorio e del sistema di videosorveglianza cittadino». Molto pesante anche il carico del settore Programmazione e gestione delle risorse, il cuore amministrativo e finanziario del Comune: il servizio Tributi conta da solo 13 dipendenti mentre il servizio Personale ne ha 6.

La spesa

Sul fronte economico il Comune resta entro i limiti di sostenibilità: il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti è del 18,71%, ben sotto la soglia del 27% prevista per Enti delle dimensioni di Oristano. Il costo previsto quest’anno supera gli 11 milioni di euro. Il Piano prevede 7 assunzioni a tempo determinato tra funzionari, assistenti sociali, geometri e istruttori amministrativi, per un costo di circa 256mila euro. Molto più consistente il piano per il tempo indeterminato: 30 assunzioni per oltre un milione di euro. Parallelamente sono previste cinque cessazioni nel 2026.

L’assessore

«I dipendenti andati in pensione sono stati regolarmente sostituiti. Per quanto riguarda la recente uscita di una nostra collaboratrice, avvenuta ad aprile, il processo di sostituzione è già avviato e si concluderà a breve – sottolinea l’assessore al Personale, Simone Prevete – Siamo consapevoli che gli uffici anagrafe e stato civile stanno affrontando un momento di pressione crescente, tuttavia ho piena fiducia nelle competenze del nostro personale: si tratta di professionisti altamente qualificati, capaci di organizzarsi efficacemente anche in condizioni di carico elevato».

RIPRODUZIONE RISERVATA