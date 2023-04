«Perso un notevole ritorno economico»  

Resta solo un grande rammarico. Questo evento avrebbe portato a Cagliari moltissime persone, ci sarebbe stato un enorme ritorno economico. Purtroppo non sarà così». Le parole di Alberto Bertolotti presidente di Confcommercio Sud Sardegna, racchiudono appieno la delusione condivisa da tanti dopo la conferma arrivata ieri che le regate delle World Series della Coppa America non verranno ospitate nel capoluogo ad ottobre, come era in programma e per cui la Regione aveva stanziato 6,1 milioni di euro per finanziare il tutto. «Un evento di questa portata», aggiunge, «in base ai dati Nielsen avrebbe garantito un ritorno economico di 15 milioni nell’immediato, che si sarebbe tramutato in un beneficio enorme nella lunga durata. Inoltre, lo sport velico richiama un turismo di qualità: cos’altro aggiungere? Già nel 2020 avevamo assaporato questa opportunità che nuovamente ci sfugge di mano». Dello stesso parere Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna che rilancia. «Siamo molto dispiaciuti, un evento simile avrebbe dato a Cagliari una vetrina di livello mondiale. Poi la data era perfetta: ad ottobre il clima di cui possiamo godere è eccellente, ci sarebbe stata la possibilità di garantire il prolungamento della stagione turistica. Ho anche il timore che la base di Luna Rossa verrà persa, mi auguro di no». C’è chi, come l’avvocato Giovanni Dore, entra ancora più nel dettaglio cercando di individuare possibili cause del mancato accordo tra l'organizzatore Grant Dalton e l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa. «La questione è stata gestita male per una triplice motivazione: prima di tutto bisognava finanziare immediatamente la regata e sottoscrivere subito l’accordo così da fare partire immediatamente la macchina burocratica. Bisognava muoversi in tempi più veloci, non oltre il mese di gennaio. Inoltre, non è da escludere il fatto che Cagliari sia in subbuglio per via dei cantieri: non sarà la causa scatenante ma potrebbe non avere giocato a favore». Quel che resta è la consapevolezza di aver perso una grande occasione. «Un evento simile ad ottobre sarebbe calzato a pennello», conclude Martino Di Martino esperto di marketing territoriale, «non solo per Cagliari ma anche per l’hinterland come Quartu, Quartucciu, il litorale sino a Capoterra. Gli equipaggi si sarebbero trasferiti qui già qualche mese prima e questo avrebbe giovato ulteriormente. Invece nulla di ciò si verificherà, è una amara sconfitta».

