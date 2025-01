«Persi l’uso delle gambe: così sono tornata a vivere» 

«La musica mi ha salvata. Quando tutto sembrava perduto, quando il buio sembrava inghiottirmi, è stata la musica a riportarmi alla luce, insieme alla fede». Con queste parole Federica Olla racconta il cuore pulsante di “Fede”, il suo primo progetto discografico, che sarà presentato questa sera alle 18 al Teatro Houdini di Cagliari. L’album è una raccolta di 8 brani in lingua sarda, che gioca con il doppio significato del nome dell’artista e del valore spirituale che anima il suo lavoro. «È un progetto interamente autoprodotto, nato da anni di sacrifici», spiega, «e sostenuto dai circoli sardi che frequento durante i miei viaggi in Europa. Questi luoghi sono veri e propri presìdi culturali per chi è costretto a lasciare la Sardegna ma mantiene un legame profondo con la propria terra. La mia musica è il filo conduttore che ci tiene uniti, anche a distanza». Le canzoni, scritte sia in campidanese che in logudorese, nascono dalla collaborazione con noti autori e musicisti sardi, sotto la sapiente direzione artistica di Paolo Poddighe. Dai ritmi dolci di “Nebida” alla poesia struggente di “Deu cun tie”, ogni canzone è un tassello di un mosaico che racconta di radici, amore e rinascita. Una voce che accarezza l’anima e una melodia che si fa portavoce di speranza, con l’intento di unire attraverso la musica il passato e il presente della sua amata terra.

In questo lavoro c’è una parte importante di lei, ed è il frutto di un periodo molto difficile. Cosa rappresenta questo progetto?

«Da 11 anni combatto con una patologia neurologica. Una ricaduta particolarmente grave mi ha fatto perdere temporaneamente l’uso delle gambe. È stato un periodo buio, ho perso tutto: la salute, il lavoro, persino la speranza. Ma mi sono aggrappata alla fede e alla musica, che è stata una vera ancora di salvezza. L’incontro con Bruno Noli è stato decisivo: ha creduto nella mia voce più di quanto io stessa facessi. Da quel momento, ho iniziato a vedere la luce e a rinascere. “Fede” rappresenta il mio modo di condividere con gli altri un messaggio di speranza e di forza, ed è qualcosa che sentivo di dover fare, come una vera vocazione».

Ha scelto di cantare in lingua sarda, una decisione artistica e culturale importante. Perché?

«La lingua sarda è la mia identità, e la trovo la più bella del mondo. Nel mio album ho voluto unire il logudorese e il campidanese per lanciare un messaggio di fratellanza. Non esistono divisioni tra i sardi, siamo legati dalle stesse radici. Anche se questa scelta non è facile, per me è stata una necessità artistica e umana».

Qual è il messaggio che vuole trasmettere con la sua musica?

«La musica è un veicolo di amore, speranza e unione, uno strumento di collegamento tra la terra e il celo. Viviamo in un’epoca in cui i valori sembrano vacillare, e io credo che l’arte abbia il potere di restituirci profondità e poesia. Voglio che le persone percepiscano autenticità e verità nelle mie canzoni. Il mio unico desiderio è continuare a condividere la mia musica con il cuore, facendo la mia parte per lasciare un messaggio di speranza al mondo ricordando sempre che anche dai momenti più dolorosi può nascere qualcosa di meraviglioso».

