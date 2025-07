Persi i fondi del Pnrr per le Fornaci Picci 

Il Comune rinuncia ai finanziamenti ministeriali per la riqualificazione delle Fornaci Picci. Troppo lunga la trafila burocratica e troppo stretti i tempi per ottenere i 14,5 milioni del Pnrr, così l’amministrazione cerca altre vie per portare avanti il progetto. In pratica i cantieri si sarebbero dovuti chiudere entro agosto del 2026 e addirittura entro marzo quelli del Pinqua (programma innovativo nazionale per la qualità abitativa), così si è deciso di procedere in altri modi.

«La rinuncia ai finanziamenti ministeriali non ci fermerà» assicura il sindaco Graziano Milia, «anzi il progetto proseguirà con rinnovata convinzione e con maggior rapidità grazie a vincoli istituzionali meno stringenti e alla possibilità di procedere per lotti». Detto questo, «dopo le lungaggini, le surreali pastoie burocratiche, le infinite verifiche, le rimodulazioni suggerite e poi bocciate dallo stesso Ministero, ulteriori problemi derivavano dal mancato allineamento delle scadenze Pinqua e Pnrr. Un percorso a dir poco tortuoso che non fermerà la nostra volontà di raggiungere l’obiettivo». Per le Fornaci Picci, aggiunge, «abbiamo il progetto esecutivo e cantierabile e ci siamo già attivati con altri canali di finanziamento. Stiamo dialogando con la Regione e, in particolare per quanto riguarda il forno, con la Sovrintendenza. Siamo fiduciosi che i primi cantieri possano partire negli ultimi mesi del 2025».

Critico il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia: «La delibera con cui la Giunta formalizza l’impossibilità di rispettare le scadenze del Pnrr, certifica il fallimento dell’amministrazione. Quartu perde oltre 14 milioni di euro destinati dal Governo nazionale per riqualificare un’area storica e strategica della città».

