Persi i 400mila euro del Pnrr per la scuola 

I 400mila euro ottenuti dal Comune di Muravera grazie al Pnrr per riqualificare la scuola elementare di viale Rinascita non ci sono più. Per colpa dell’incapacità dell’amministrazione comunale, secondo la minoranza di Obiettivo Muravera, che chiede le dimissioni del sindaco. Per cause che non dipendono dal Comune, secondo il sindaco che accusa la minoranza di scrivere falsità «contro le quali ci tuteleremo nelle sedi opportune»; il Comune sta già predisponendo un ricorso per riottenere i soldi.

«Non c’è il progetto»

L’attacco dei consiglieri di minoranza (Gianfranco Sestu, Francesca Mattana e Andrea Zinzula) è molto duro: «Non si rileva dal sito del Comune l’avvenuta approvazione del progetto esecutivo dell’opera quale fase imprescindibile per poter appaltare i lavori» e dunque «si può solo rilevare la carenza delle condizioni essenziali affinché le opere potessero essere appaltate nei tempi assegnati dal decreto di finanziamento». Segue un elenco di date che, sempre secondo Obiettivo Muravera, il Comune non avrebbe rispettato. Ragion per cui – proseguono i consiglieri – non è vero che ci sarebbe un problema tecnico dietro la perdita del finanziamento: «Siamo davanti – aggiungono - all’ennesima incapacità amministrativa a cui c’è solo un rimedio: dimissioni». Lo stesso gruppo di minoranza assicura che fornirà la documentazione «dalla quale si evince che tutto ciò che stiamo affermando corrisponde al vero».

«Nessuna notifica»

Tutt’altra la versione del primo cittadino: «La maggioranza e gli uffici – spiega Piu – hanno rispettato il cronoprogramma previsto per accedere alla somma necessaria per avviare i lavori, nonostante le nuove norme del codice degli appalti avessero cambiato alcune procedure rendendo di fatto impossibile la generazione del codice identificativo di gara e la corretta conclusione delle procedure». Piu chiarisce che «il 26 gennaio sono state inviate comunicazioni al ministero dell'Interno che gestisce le pratiche di finanziamento nelle quali è stato rappresentato il problema che noi e tanti altri Comuni hanno riscontrato. Non ci è però pervenuta nessuna risposta. Il codice è arrivato il 5 febbraio e il 13 l'impresa si è aggiudicata i lavori». Dei soldi però non c’è traccia: «Non abbiamo ricevuto nessuna notifica ufficiale per la perdita del finanziamento. Certo, i termini, anche se per pochi giorni, non sono stati rispettati non certo per colpa del Comune ma per un problema informatico che ha creato difficoltà ai Comuni di tutta Italia». In ogni caso «se i 400mila euro non dovessero arrivare presenteremo ricorso».

Quanto alla nota della minoranza «si tratta di palesi falsità – conclude Piu – contro tali affermazioni, quantomeno temerarie, ci tuteleremo nelle sedi opportune». La documentazione che proverebbe la verità, in un caso o nell’altro, approderà in un Consiglio comunale dedicato solo al caso “Viale Rinascita” convocato per mercoledì 4 settembre.

