«Persi clienti e lavoro a causa del blackout» 

«Speriamo che quanto accaduto la notte del 14 agosto non si ripeta mai più». È l’appello di Alberto Melis, titolare dell’Antica Cagliari al Poetto, dopo gli enormi disagi vissuti mercoledì con l’improvviso blackout verso le 21 e proseguito fino alle 23,30: «Avevamo 400 clienti e non abbiamo potuto svolgere il servizio. Un danno enorme per la nostra attività ma anche per l’immagine turistica della città, poiché c’erano numerosi clienti stranieri e italiani». Così, in una delle serate più importanti dell’anno, alcuni ristoranti, pizzerie e paninoteche si sono ritrovati al buio, senza poter lavorare.

Il blackout, come evidenziato da Melis, ha riguardato la linea elettrica della zona del Cavalluccio Marino: sono riamasti senza corrente anche i camion-paninoteche e altre attività presenti. «Quanto successo la vigilia di Ferragosto non è purtroppo una novità», aggiunge il proprietario del ristorante nel lungomare cagliaritano. «Le interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica sono avvenute anche in passato. Immaginiamo che ci sia un sovraccarico nella linea che rifornisce le nostre attività». Dunque l’appello è rivolto all’Enel: «Speriamo che intervenga per risolvere definitivamente il problema», sottolinea Melis. «Le loro squadre, il 14 agosto, sono intervenute dopo le nostre segnalazioni riuscendo però a riparare il guasto dopo più di due ore, quando oramai i clienti erano già andati via con dei danni enormi per tutte le attività rimaste al buio. Speriamo che sia stata l’ultima volta». (m. v.)