Perseguitò l’ex amante, militare indagato 

Avrebbe perseguitato l’ex amante, dopo una relazione durata qualche tempo, arrivando anche a prendere a pugni il marito della donna procurandogli lesioni con una prognosi di trenta giorni. Roberto Zanda, militare di 45 anni di Decimomannu, è finito iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di stalking e lesioni, al termine di una complicata indagine durata vari anni e condotta dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri.

La vicenda

La vicenda che ha dato vita al fascicolo penale, dopo le denunce presentate sia dalla donna sia dal marito, riguardano il periodo compreso tra il luglio 2022 al maggio 2023, quando l’indagato e l’amante avevano appena chiuso una rocambolesca relazione extraconiugale. Il primo episodio del conflitto sarebbe avvenuto il 28 luglio 2022, quando il militare avrebbe incrociato il marito della sua ex amante e, dopo una discussione, l’avrebbe preso a pugni, rompendogli il setto nasale e causandogli lesioni guaribili in un mese. Da quel momento, per dieci mesi, sarebbe scattato lo stalking nei confronti della donna e, in parte, anche del marito. Un comportamento che, secondo l’ipotesi della pm Allieri, avrebbe costretto la coppia (già in crisi per via del tradimento ma che poi sarebbe tornata in armonia) a modificare le proprie abitudini quotidiane, innescando soprattutto nella ex amante un pesante stato di angoscia e paura.

Il conflitto

Ma la vicenda è tutt’altro che chiara. Anche il militare, stando alle poche indiscrezioni trapelate, avrebbe presentato una querela nei confronti della donna. Il militare, assistito dall’avvocato Pierluigi Concas, si è sempre difeso con forza negando qualsiasi atto persecutorio e ribaltando che la presunta vittima gli avrebbe inviato un gran numero di foto dal contenuto provocante, accusandolo poi dello stalking quando lui avrebbe rifiutato la relazione clandestina e lei sarebbe tornata col marito. La pm Rossana Allieri ha ordinato complesse indagini, sentendo un gran numero di testimoni, ma alla fine ha deciso di chiudere l’inchiesta nei confronti di Roberto Zanda contestando gli atti persecutori e le lesioni gravi (per la rottura del setto nasale al coniuge dell'ex amante). Depositati gli atti del fascicolo ora la difesa potrà decidere se chiedere l’interrogatorio al pm, poi la Procura potrà decidere se chiedere il rinvio a giudizio. La presunta vittima e suo marito sono difesi dall’avvocata Francesca Fazio di Macomer.

RIPRODUZIONE RISERVATA