Perseguitava l’ex compagna, “braccialetto” per un 46enne 

Avrebbe perseguitato per mesi l’ex compagna che disperata si è rivolta ai carabinieri della Stazione di Quartu.

Le indagini sono scattate immediatamente e sono sfociate in un allarmante rapporto finale consegnato al Gip del Tribunale di Cagliari che ha ora disposto a carico dell’uomo, 46 anni, le misure cautelari previste: il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima con l’ulteriore prescrizione dell’utilizzo del cosiddetto “braccialetto elettronico”.

Secondo quanto stabilito dal giudice, l’uomo dovrà mantenere una distanza non inferiore ai 500 metri dalla donna e dai luoghi da lei abitualmente frequentati. La misura cautelare è stata notificata dai militari nella mattinata di ieri, con la contestuale attivazione del dispositivo elettronico di controllo.

Le indagini sono scattate non appena la donna, stanca di una situazione diventata insostenibile, si è rivolta ai militari. Un’inchiesta, come tante altre, portata avanti nella massima discrezione che conferma la drammaticità del fenomeno e l’impegno dei carabinieri di Quartu nella tutela delle vittime di violenza, che spesso si consuma fra le mura domestiche. Tanti i casi simili seguiti anche dal Commissariato di Polizia in città e nei centri vicini.

