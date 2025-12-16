«Perseguitate dai piromani, siamo per strada» 

«Siamo perseguitati: ci hanno tolto la serenità e portati a non sentirci al sicuro». Nelle parole di Barbara Mulliri, 47 anni, c’è tutta la disperazione di chi vive, o meglio viveva, in un’abitazione che ora praticamente non esiste più.

Perché nelle ultime settimane la casa in via Eutropio 7 in cui risiede con la sorella Federica è stata presa d’assalto da piromani che l’hanno incendiata a più riprese. I danni sono ingenti: controsoffitti e intonaci crollati, pavimenti spaccati, vetri scoppiati per il calore, mobili divorati e porte deformate. Impossibile il restauro.

L’escalation

«Negli ultimi cinque anni abbiamo subito una serie di incendi che pensavamo fossero dovuti a cortocircuiti. Abbiamo rifatto l’impianto elettrico più volte, ma prese e interruttori continuavano a prendere fuoco», racconta Mulliri. «Due settimane fa l’ennesimo innesco in una presa in camera da letto, che ha fatto bruciare il comodino. Con il mio compagno siamo riusciti a spegnerlo e abbiamo chiamato i tecnici dell’Enel».

A quel punto iniziano a venir fuori le anomalie. «Hanno deciso di scollegare il contatore dall’impianto per ulteriori controlli, lasciandoci senza corrente. Eppure, anche così il contatore ha preso fuoco e sono intervenuti i pompieri. Da lì abbiamo iniziato a pensare che gli incendi avessero origine dolosa». Sentendosi in pericolo, le sorelle si trasferiscono da un familiare, pur continuando a frequentare la casa per prendersi cura dei tanti animali domestici.

Il doppio rogo

La situazione precipita a partire da domenica: i vigili del fuoco intervengono nuovamente per domare un rogo. L'indomani altre fiamme, e la matrice dolosa emerge con chiarezza: sul pavimento vengono trovati rigagnoli di benzina, uno dei mici muore carbonizzato. Viene disposto il sequestro dell’abitazione per consentire lo svolgimento delle indagini. «I gatti per me sono come figli, queste persone sono degli assassini», la rabbia della donna. «Ci stanno portando via tutto, abbiamo perso anche ritratti di parenti che non ci sono più».

Lo sfogo

«Non ho nemici e non ho mai fatto del male a nessuno, la mia è una famiglia di persone oneste. Io e mia sorella avevamo uno studio di tatuaggi e abbiamo sempre avuto buoni rapporti con i clienti». La ragione, secondo Mulliri, potrebbe celarsi dietro una complessa vicenda che di recente ha visto l’abitazione finire all’asta.

L’appello

La donna, invalida al 75% in seguito a un problema di salute, rivolge un accorato appello: «Abbiamo bisogno di aiuto, nessuno ci affitta una nuova casa e ci ritroviamo in mezzo alla strada. Chiunque abbia un alloggio vuoto, anche malandato, ci dia una mano». Nei prossimi giorni le forze dell’ordine cercheranno di risalire ai responsabili di una vicenda dai contorni poco chiari.

