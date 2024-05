«Perseguitata dai ladri, aiutatemi» 

Si sente perseguitata, presa di mira dai ladri che - in appena 45 giorni - hanno colpito per ben tre volte la sua tabaccheria di via Roma a Sestu, portandole via oltre 42 mila euro di merce. Yanet Sanchez, 45 anni, guarda la sua rivendita messa a soqquadro e non riesce a trattenere la disperazione. «Ho denunciato e ho fatto tutto quello che potevo fare», sospira la donna, che ieri ha scoperto il terzo furto, «continuo, però, a essere persa di mira. Sono disperata, non so più a chi rivolgermi». E dopo le denunce a carabinieri e Procura, ora con l’avvocata fa un appello al Prefetto.

L’emergenza

Dopo essersi rivolta ai carabinieri con due denunce e aver informato la Procura, la donna di origini cubane, titolare dell’attività, ha scoperto ieri mattina che i malviventi avevano nuovamente fatto razzia di sigarette e valori bollati, entrando - come avvenuto già le altre volte - da una finestra del bar, annesso alla rivendita di tabacchi. Tutto ripreso inutilmente dalle telecamere, visto che i ladri hanno sempre avuto il volto coperto. La scorsa notte i malviventi sono tornati in azione ad appena nove giorni dall’ultimo raid. Ogni volta dei colpi-fotocopia, usando sempre la stessa tecnica: entrano dalle finestre del bar che condivide i locali con la tabaccheria e poi si dirigono nella rivendita, portandosi via migliaia di euro di merce.

I precedenti

La prima volta i ladri (uno sarebbe stato intravisto dalle telecamere) sono entrati in azione il 12 aprile scorso, poco prima di mezzanotte. Stando alla querela depositata nella locale caserma dei Carabinieri, il malvivente sarebbe entrato da una finestra dell’esercizio pubblico, dimenticata aperta. A quel punto, entrato nell’angolo tabaccheria, avrebbe portato via sigarette, accendini, tabacco, sigarette elettroniche e valori bollati per un valore complessivo di 32mila euro. Il 10 maggio c’è stato il secondo raid, 41 minuti dopo la mezzanotte: questa volta due ladri, incappucciati per non farsi riprendere in volto dalle telecamere, sarebbero entrati da un’altra finestra del bar, quella che si affaccia sulla piazza della chiesa. Bottino circa 8mila euro.

Il terzo colpo

Ieri prima dell’alba c’è stato il terzo furto, denunciato in Questura: una fotocopia degli altri. Il ladro (o i ladri) sono entrati da una delle finestre blindate del bar che si affacciano in piazza Giovanni XXIII: una volta dentro si è diretto verso la tabaccheria, saltando oltre il bancone e portandosi via le sigarette esposte. «Sono molto preoccupata», ripete Yanet Sanchez, che dopo le due denunce ai carabinieri e ieri alla polizia, ora con la sua avvocata, Debora Cara, è pronta a chiedere l’intervento del Prefetto per chiedere maggiore protezione per sé e per la sua attività, «Mi sento perseguitata, questa è l’unica mia fonte di sostentamento. Chiedo aiuto alle forze dell’ordine perché sono disperata».

