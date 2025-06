Perseguita per i soldi i genitori adottivi, in manette un 31enne 

Accusato di atti persecutori, tentata estorsione e violazione di domicilio nei confronti dei genitori adottivi, un 31enne di origine straniera, residente a Sestu, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione. A dare l’allarme sono state le vittime con una telefonato in caserma e con l’immediato arrivo, nella loro abitazione, di una pattuglia di militari che è riuscita a bloccare il giovane.

Entrato nell’abitazione, l’indagato avrebbe aggredito verbalmente e minacciato i genitori adottivi, un pensionato settantenne e la moglie sessantottenne, nel tentativo di ottenere del denaro. I carabinieri hanno immobilizzato il giovane e proceduto al suo arresto. In applicazione della normativa prevista dal “Codice rosso”, è stata attivata la procedura di tutela delle vittime.

Nei successivi accertamenti, effettuati sotto le strette direttive del luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione di Sestu, sarebbe emerso che le vittime sarebbero state oggetto, sin dal 2010, di continue vessazioni. Mai denunciate in precedenza, riconducibili a condotte persecutorie poste in essere dal figlio.

Ultimate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto nel carcere di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini vanno avanti per ricostruire nel dettaglio l’intera vicenda e verificare eventuali ulteriori responsabilità dell’indagato. Sulla vicenda i militari di Sestu hanno già inviato un rapporto in Procura.

