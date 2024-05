Perseguita l’ex moglie, gioielliere indagato 

Non potrà avvicinarsi a meno di mezzo chilometro dalla gioielleria dell’ex moglie e dovrà evitare accuratamente sia la zona in cui abita che tutti i luoghi frequentati abitualmente dalla donna. È quanto disposto dalla giudice del Tribunale, Manuela Anzani, nei confronti di un gioielliere cagliaritano, accusato dall’ex coniuge di stalking: per la presunta vittima è scattata anche la norma del “Codice Rosso”, con il rischio di arresto dell’indagato nel caso violasse l’ordinanza.

La vicenda

Dopo la separazione della coppia, sia sentimentale che professionale (visto che gestivano assieme alcune rivendite di gioielli), l’uomo avrebbe iniziato a perseguitare la sua ex con pedinamenti, transitando numerose volte davanti alla sua attività, ma anche comparendo all’improvviso in tanti luoghi dove lei si sarebbe spostata sia nel nord dell’Isola che a Milano. Per anni, stando alla ricostruzione dell’accusa, i due avrebbero gestito le gioiellerie in società, poi il matrimonio è andato in crisi nel 2021 e, quando la donna si è dovuta assentare per via del Covid, una volta tornata al lavoro avrebbe notato che mancavano dal laboratorio diamanti, pietre prezioso e altri gioielli in oro e argento che il marito avrebbe trasferito in un altro locale. Da qui la separazione anche professionale, con varie clienti che avrebbero riferito di aver consegnato alcuni preziosi da far sistemare, ma che la titolare una volta tornata non ha trovato. L’ex moglie, inoltre, lo accusa di aver sottratto dalle loro varie società beni, preziosi e contanti per oltre 100mila euro.

Gli atti persecutori

Nel corso degli ultimi mesi la gioielliera ha presentato numerose querele in Procura, assistita dall’avvocato Pier Andrea Setzu, tanto che la pm Rossana Allieri ha aperto un fascicolo per stalking. L’ex coniuge – stando alle denunce – avrebbe iniziato a diffamarla con i clienti, effettuando appostamenti davanti al suo negozio. Quando poi lei si sarebbe trasferita in un’altra attività, lui l’avrebbe seguita, venendo immortalato spesso dalle telecamere di sorveglianza. Pedinamenti che sarebbero seguiti anche al supermercato, in una fiera a Milano, davanti casa, e in numerose altre occasioni. Persecuzione che avrebbe fatto piombare la donna in uno stato di ansia, anche perché l’ex marito sarebbe in possesso di una pistola. Da qui l’immediata richiesta da parte della pm Allieri di una misura cautelare che ieri è stata concessa dalla giudice Manuela Anzani, con l’attivazione della norma del Codice Rosso.

