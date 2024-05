Perseguita l’ex moglie: arrestato 

Non ha accettato la fine della relazione con l’ex moglie e ha continuato a perseguitarla per diverso tempo anche dopo la separazione legale. Episodi che si sarebbero acuiti da quando la donna ha cominciato a frequentare un collega di lavoro. Pedinamenti, telefonate a qualsiasi ora, appostamenti: gli ultimi episodi, stando a quanto raccolto dagli inquirenti, hanno fatto preoccupare la ex coniuge di Gianluca Dessì, 39 anni di Sarroch, che si è rivolta ai carabinieri di Pula.

L’indagine

Da qui l’inchiesta-lampo: la segnalazione alla Procura presso il Tribunale di Cagliari (in particolare alla sezione che si occupa dei reati da cosiddetto “codice rosso”, a tutela delle donne vittime di violenza), ha fatto scattare ulteriori accertamenti e l’arresto di Gianluca Dessì che dovrà rispondere delle accuse di atti persecutori nei confronti della ex compagna e di un collega di lavoro di quest’ultima.

Le manette ai polsi del trentanovenne di Sarroch sono scattate nella serata di domenica in località Is Molas del Comune di Pula. Ieri mattina Dessì è comparso davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, il quale ha convalidato l’arresto, ha rimesso in libertà l’indagato ma ha anche stabilito per lui il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.

L’incubo

Stando a quando emerso dalle indagini dei carabinieri della stazione di Pula, coordinati dalla Compagnia di Cagliari , la donna, preoccupata dal comportamento dell’ex marito, è stata costretta a cambiare abitudini di vita, a non uscire mai sola, a cambiare spesso itinerario per sfuggire ai pedinamenti che - secondo l’accusa - Dessì avrebbe organizzato proprio per cogliere la donna in compagnia con altre persone, compreso un collega di lavoro.

Tutto questo avrebbe procurato uno stato di grave tensione e di ansia della donna, che dopo gli ultimi episodi avrebbe deciso di non aspettare: abbandonata la speranza che Dessì si mettesse il cuore in pace per la fine del matrimonio, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri.

Se Dessì dovrebbe reiterare il suo comportamento, stando alle disposizioni del codice rosso, per lui si potrebbero spalancare le porte del carcere.

