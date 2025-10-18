Perseguita l’ex compagna: arrestato 

I carabinieri hanno arrestato un 39enne musicista, Antonino Mazzullo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta del pm e dopo gli ultimi accertamenti dei militari dell’Arma.

In un primo momento il Tribunale aveva stabilito che il musicista non potesse avvicinarsi all’ex compagna e per controllare i suoi movimenti gli era stato applicato un braccialetto elettronico in grado di segnalare la sua posizione 24 ore al giorno.

L’uomo avrebbe invece continuato molestare e perseguitare l’ex compagnia. Da qui la decisione del Tribunale di Cagliari di disporre una misura più restrittiva: adesso il 39enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

L’ex compagnia di Mazzullo aveva riferito ai carabinieri di essere vittima di episodi di minacce e ingiurie da parte del compagno, che si sarebbero verificate dal 2016 sino a oggi. (red. pro.)

