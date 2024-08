Perseguita le vicine: arrestata una 47enne 

Avrebbe più volte importunato altre due donne che vivono nello stesso palazzo, rendendo loro la vita impossibile. Tanto che il magistrato le aveva imposto di andare via e stare lontano di almeno 500 metri dall’abitazione delle vittime. Lei però – 47 anni di Monserrato – non ha rispettato la misura e per questo è stata arrestata. Domenica notte l’indagata si sarebbe infatti avvicinata alla palazzina dove vivono le due donne prese di mira che si sono subito rivolte ai carabinieri. A Monserrato sono arrivati i militari della stazione di Selargius, sorprendendo sul posto la presunta stalker che è stata arrestata per la violazione delle misure cautelari imposte dal giudice. Il provvedimento era stato emesso a seguito di continui atti persecutori nei confronti delle due donne che abitavano nello stesso stabile della 47enne indagata.

La vicenda ha avuto inizio nel febbraio scorso, quando le vittime hanno denunciato la situazione ai carabinieri. Da lì l’avvio di un’indagine che ha portato all’emissione della misura cautelare che, non sarebbe stata rispettata con continue violazioni dei divieti, sino all’arresto di domenica. A pochi minuti dallo scoccare della mezzanotte le vittime, già provate da minacce, notti insonni e continui danneggiamenti, hanno notato la presenza della donna nelle vicinanze della propria abitazione e hanno chiamato il 112. Dopo l’arresto la presunta stalker è tornata libera su decisione del magistrato.

