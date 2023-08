Perseguita l’amica, giovane nei guai  

Non potrà avvicinarsi alla donna che pare tormentasse da mesi. E se lo farà la sua situazione peggiorerà di parecchio, visto che scatterà un procedimento penale.

La misura preventiva, l’ennesima, è stata presa nei confronti di un giovane quartese a cui è stato imposto il divieto assoluto di avvicinamento all’ex amica che, preoccupata dai suoi comportamenti, nelle scorse settimane si è rivolta ai carabinieri. Il ragazzo dovrà evitare qualsiasi incontro con la donna, anche fortuito.

I carabinieri di Quartu dopo aver indagato su quanto accadeva, hanno segnalato il caso al giudice che ha firmato il provvedimento nei confronti del giovane. Potrà evitare conseguenze penali solo ottemperando al dispositivo del magistrato mirato a scongiurare ogni possibilità di disturbare la serenità della vittima.

Negli ultimi anni in città sono state decine le denunce per maltrattamenti e molestie, con arresti o altri provvedimenti: tra le vittime non solo le donne ma spesso anche anziani genitori e altri familiari, costretti spesso a subire in silenzio.

Una casistica che interessa anche l’hinterland con interventi delle forze dell’ordine – ma anche i servizi sociali dei Comuni - a Quartucciu, Selargius e Monserrato. Episodi che in qualche caso hanno portato anche a gravi episodi di violenza sfociati in arresti e processi. Un fenomeno costantemente monitorato dalle forze dell’ordine, che negli ultimi mesi sembra per fortuna più contenuto.

