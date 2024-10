Perseguita la madre: 36enne arrestato 

Accusato di maltrattamenti nei confronti dell’anziana madre si sarebbe avvicinato all’abitazione della donna nonostante il divieto che gli era stato imposto dal giudice. Bloccato dai carabinieri, il giovane, 36 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato per la violazione dei provvedimenti a suo carico, di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla mamma. Sarebbe stata la stessa donna a segnalare ai carabinieri la presenza del figlio sotto la propria abitazione. Lo ha fatto temendo per la propria sicurezza.

All'arrivo dei militari, l'indagato si è dato alla fuga a piedi, cercando rifugio tra le strade adiacenti. Dopo un breve inseguimento, i carabinieri della Stazione sono riusciti a bloccarlo, impedendogli di proseguire nella sua fuga. Una volta fermato, il trentaseienne non ha più opposto resistenza e si è lasciato condurre in caserma. L’operazione è stata curata dallo stesso comandante, il luogotenente Pierpaolo Sabiu che sull’accaduto, ha subito inviato un rapporto in Procura.

In passato il giovane si sarebbe reso responsabili di maltrattamenti nei confronti della mamma: da qui la decisione del giudice di impedirgli l’accesso e l’avvicinamento all’abitazione della donna.

RIPRODUZIONE RISERVATA