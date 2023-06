Perseguita la ex:  arresti domiciliari per un operaio 44enne  

Accusato di atti persecutori e violazione del provvedimento di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex compagna: è finito agli arresti un quarantaquattrenne di Uta. I fatti si sono svolti lunedì, quando i carabinieri della stazione locale, supportati dai colleghi della stazione di Siliqua, sono intervenuti per trarre in arresto Stefano Piras, operaio residente nel paese. L’uomo, già destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento all’ex compagna, è finito nei guai perché, secondo i risultati delle indagini dei carabinieri, avrebbe violato la disposizione imposta dal Gip del tribunale di Cagliari.

Pare, infatti, che avesse continuato a controllare i movimenti della donna, con pedinamenti ed rivolgendo nei suoi confronti frasi ingiuriose. L’atteggiamento persecutorio perpetrato verso l’ex compagna ha messo in allarme i militari del paese, che hanno voluto vederci chiaro. Dalla caserma di via Stazione, sono quindi partiti gli accertamenti nei confronti dell’uomo, che avrebbero dato esito positivo. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, con l’accusa di aver totalmente disatteso il provvedimento della magistratura cagliaritana.

Nella mattinata di ieri, l’operaio è stato accompagnato al Tribunale di Cagliari, dove si è tenuto il rito direttissimo. Per il quarantaquattrenne, al termine della sentenza emessa dal giudice, è stata disposta la misura cautelare di divieto di dimora a Uta. Un provvedimento che, se disatteso, potrebbe portare alla carcerazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA