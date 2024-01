Perseguita e minaccia la ex: condannato a due anni e otto mesi 

Minacce, anche con un coltello, pedinamenti, un’aggressione con una pietra: per più di un anno ha trasformato la vita della sua ex compagna in un incubo e dopo le denunce della donna era stato arrestato. Ora è arrivata la condanna con rito abbreviato: un 51enne di Sestu, difeso dall’avvocato Stefano Piras, dovrà scontare una pena a due anni e otto mesi, come disposto dal gip Antonio Cao. Il pm Marco Cocco aveva chiesto tre anni e quattro mesi.

L’operaio (non pubblichiamo il nome a tutela della ex compagna) era finito ai domiciliari proprio per i fatti denunciati dalla vittima. Durante la custodia cautelare in casa era finito nei guai anche per spaccio.

La donna aveva interrotto la relazione nel 2022 perché l’uomo era geloso e possessivo. Erano così iniziati i problemi: il 51enne le inviava continuamente messaggi e la chiamava più volte al giorno. La pedinava, anche in auto (tanto da rischiare in un’occasione di farla uscire di casa mentre era alla guida della sua vettura), ed era arrivato ad aggredire con una pietra un amico della ex e a minacciare entrambi con un coltello. Nel giugno dell’anno scorso era scattata così la misura della custodia cautelare ai domiciliari. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA