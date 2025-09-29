VaiOnline
Sestu.
30 settembre 2025 alle 00:41

Perseguita e minaccia la ex: arrestato 

Un 43enne è accusato di aver trasformato in un incubo la vita della vittima 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sua vita era diventata un inferno, tra pedinamenti e minacce dell’ex convivente. Ha denunciato e alla fine il suo presunto persecutore è stato arrestato: con l’accusa di atti persecutori ai danni della donna, un 43enne disoccupato originario della provincia di Caserta, domiciliato a Sestu, è finito ai domiciliari. Il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Cagliari è stato eseguito dai carabinieri della stazione che hanno svolto le indagini scattate dopo la querela della donna presentata lo scorso luglio. Tutti gli accertamenti sono stati svolti dai militari, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, in stretto contatto con la Procura vista la delicatezza della vicenda.

Il racconto

La vittima aveva riferito di essere stata per lungo tempo minacciata. Non solo: l’uomo la pedinava e si presentava nei luoghi che frequentava ogni giorno. Una situazione diventata drammatica per la donna, costretta a modificare le proprie abitudini e a vivere in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. Gli episodi sarebbero avvenuti anche nelle vicinanze della propria abitazione: l’indagato si sarebbe presentato con alcuni pretesti in violazione a quanto disposto dal giudice.

Codice rosso

I carabinieri avevano attivato immediatamente il protocollo “Codice rosso”, informando l’autorità giudiziaria e facendo scattare la procedura di valutazione dei possibili rischi. L’attività investigativa ha portato quindi all’emissione della misura cautelare. All’alba di ieri i carabinieri della stazione di Sestu hanno rintracciato e fermato l’uomo. Dopo una breve sosta in caserma per la notifica del provvedimento restrittivo, il 43enne è stato accompagnato nel suo domicilio per scontare gli arresti domiciliari in attesa di essere sentito dal giudice.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Cagliari-Sanluri, slalom e lunghe code

Caos 131: la posa del new jersey aggrava la situazione, si viaggia su carreggiata ridotta 
l Mascia, Serusi
Il focus

Lavori nel ponte di Giorgino, si blocca la Statale 195

Indagini strutturali dell’Anas sul viadotto alla Scaffa Traffico e code nel pomeriggio per rientrare in città 
L . M.
le elezioni

Oristano non tradisce FdI: Pireddu prevale su Abis

Al sindaco di Villaurbana il 55% delle preferenze 
Serafino Corrias
Gallura-Nord Est.

Un plebiscito per Settimo Nizzi

Tania Careddu
Medio Campidano.

Il voto ponderato premia De Fanti, battuto Carrucciu

Santina Ravì Francesco Pintore
Nuoro.

Ciccolini lascia le briciole a Uda

Giovanna Pittalis
Intervista

«Mia sorella era un vero angelo»

Parla il fratello della dottoressa morta: per lei il lavoro era una missione 
Gianfranco Locci
Il delitto di Palau

«Riportatemi a Conca Entosa: voglio dirvi tutto»

Richiesta di Ragnedda ai magistrati, si cercano eventuali complici 
Andrea Busia