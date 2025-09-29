Perseguita e minaccia la ex: arrestato 

La sua vita era diventata un inferno, tra pedinamenti e minacce dell’ex convivente. Ha denunciato e alla fine il suo presunto persecutore è stato arrestato: con l’accusa di atti persecutori ai danni della donna, un 43enne disoccupato originario della provincia di Caserta, domiciliato a Sestu, è finito ai domiciliari. Il provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Cagliari è stato eseguito dai carabinieri della stazione che hanno svolto le indagini scattate dopo la querela della donna presentata lo scorso luglio. Tutti gli accertamenti sono stati svolti dai militari, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, in stretto contatto con la Procura vista la delicatezza della vicenda.

Il racconto

La vittima aveva riferito di essere stata per lungo tempo minacciata. Non solo: l’uomo la pedinava e si presentava nei luoghi che frequentava ogni giorno. Una situazione diventata drammatica per la donna, costretta a modificare le proprie abitudini e a vivere in uno stato di ansia e timore per la propria incolumità. Gli episodi sarebbero avvenuti anche nelle vicinanze della propria abitazione: l’indagato si sarebbe presentato con alcuni pretesti in violazione a quanto disposto dal giudice.

Codice rosso

I carabinieri avevano attivato immediatamente il protocollo “Codice rosso”, informando l’autorità giudiziaria e facendo scattare la procedura di valutazione dei possibili rischi. L’attività investigativa ha portato quindi all’emissione della misura cautelare. All’alba di ieri i carabinieri della stazione di Sestu hanno rintracciato e fermato l’uomo. Dopo una breve sosta in caserma per la notifica del provvedimento restrittivo, il 43enne è stato accompagnato nel suo domicilio per scontare gli arresti domiciliari in attesa di essere sentito dal giudice.

