Perry Mason,  l’avvocato indaga ancora 

L’avvocato più famoso della tv è tornato. Su Sky (e in streaming su Now) è arrivata la seconda stagione di “Perry Mason”, la serie prequel del prodotto originale con protagonista il vincitore dell’Emmy Award per “The Americans” Matthew Rhys nel ruolo che storicamente fu di Raymond Burr, prodotta da Robert Downey Jr e sua moglie Susan Levin per Hbo. Basati sulle opere dello scrittore Erle Stanley Gardner, ex procuratore che le pubblicò nel 1933, i nuovi episodi vedono un cast importante: Chris Chalk, Juliet Rylance, Katherine Waterston e Shea Whigham.

Siamo a Los Angeles negli anni Trenta, sullo sfondo la Grande depressione, la città impegnata con i Giochi della X Olimpiade, mentre Hollywood è al massimo del suo splendore. Intanto Perry Mason si guadagna la fama di assumere clienti che pochi oserebbero difendere. Mesi dopo che il processo Dodson ha scosso la città, Perry ha lasciato la fattoria, abbandonato il camion del latte e persino la sua giacca di pelle. Insieme alla sua segretaria legale Della Street (Juliet Rylance) segue cause civili preferendole a quelle penali e deve far a meno di Paul (Chris Chalk) che ha chiuso con lo studio. Insomma Perry Mason si sta riabituando alla vita da avvocato quando un caso di omicidio lo porta di nuovo in pista e finisce per ritrovarsi al centro di una grande cospirazione.

