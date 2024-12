Perra: «Un anno fantastico» 

Partiamo dalla fine: Bruno Perra conferma di voler restare presidente di Coni Sardegna per altri quattro anni«se le federazioni mi daranno il loro appoggio, per ultimare i progetti in corso e avviarne di nuovi». C’è quindi già un candidato (la cosa peraltro non è una novità) per le elezioni del 12 aprile, giorno caro agli sportivi, essendo il 55° anniversario dello scudetto del Cagliari di Gigi Riva. Ed è proprio da Rombo di Tuono che parte il resoconto di un anno di sport nell’Isola: «L’inizio è stato caratterizzato dallo sconforto: sappiamo quanto ha dato Riva a Cagliari, forse nessun personaggio sportivo è stato mai così legato a un territorio. Poi l’anno è diventato fantastico, perché ottenere tre medaglie olimpiche, due ori e un argento, nate nel nostro sistema-Sport ci inorgoglisce e ci entusiasma».

I giovani

«Oggi i nostri giovani», prosegue l’allenatore ed ex presidente regionale della Federbasket, «hanno un esempio di ciò che si può realizzare, di cosa potrebbero diventare. E, in questo senso, anche i tanti avvenimenti sportivi internazionali che abbiamo ospitato nell’Isola contribuiscono al sogno, perché fanno vedere dal vivo campioni di altissimi livello. Non bisogna mai smettere di sognare e inseguire i sogni con determinazione».

Rapporti proficui

Non solo grandi eventi. «Lo sport ha instaurato un bel legame con le istituzioni. Dobbiamo molto all’assessorato al Turismo per gli eventi e a quello allo Sport e Pubblica Istruzione per aver investito risorse notevoli: 50 milioni per l’impiantistica con i quali potremo ristrutturare campi e palestre; e poi 1.750.000 per finanziare il progetto Giovani Vispi, che ha avuto 9.300 domande e che aiuterà tanti ragazzi dagli 11 ai 18 anni a fare sport. Spero che il Governo faccia presto lo stesso con i bimbi dai 6 anni: la cultura sportiva si apprende da piccoli». Tra gli altri progetti portati avanti nell’anno, spicca Sport Gioventude (con i tecnici delle federazioni che hanno speso oltre 7000 ore nelle scuole), mentre un importante protocollo d’intesa è stato firmato con la Struttura di Coordinamento per le Attività Trasfusionali, per favorire le donazioni di sangue.

Verso il 2028

Perra si sofferma, infine, sulle Olimpiadi: «Non voglio ricordare solo chi ha vinto la medaglia ma anche i nostri atleti che si sono qualificati, cosa mai scontata. E sono molto fiducioso per Los Angeles 2028: abbiamo giovani promettenti in molti sport, dalla pesistica alla vela. Possiamo sognare in grande».

