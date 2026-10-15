Perra: «Quante emozioni con Luna Rossa» 

Bruno Perra, presidente del Coni regionale, in Sardegna abbiamo l'abitudine di misurare lo stato di salute dello sport sardo da quello che fa il Cagliari…

«No, assolutamente no: quello che fa il Cagliari è una cosa molto bella e quest'anno poi sta facendo cose straordinarie e siamo felicissimi. Ma lo sport è qualcosa di più complesso e ci sono tante discipline che stanno facendo veramente bene. Dai risultati e dai loro grandi sforzi mi sembra che lo sport in Sardegna stia in ottima salute».

Al tradizionale incontro di fine anno quale bilancio traccerà del 2026?

«Sarà un bilancio positivo, ci sono stati veramente tanti risultati importanti da parte di tante discipline. Ma poi credo che il movimento stia crescendo, la pratica sportiva è sempre più diffusa. Gli impianti sportivi stanno migliorando grazie agli interventi che ha fatto la Regione, con l’assessorato dello Sport, in questi ultimi anni, anche con l’ultimo assestamento di bilancio. C'è sempre da migliorare, ma eravamo molto indietro e quindi ci vogliono anni per arrivare a uno standard importante. Però mi pare che siamo sulla strada giusta».

È soddisfatto dell'operato del Comitato Sardo, nelle sue prerogative?

«Il nostro è un ruolo di coordinamento: affiancare tutte le federazioni, cercare di dare loro supporto, sostenerli, cercare di star loro vicino, perché possano gestire i loro comitati in una maniera migliore. Da questo punto di vista c’è grande sintonia con tutte, dalla più piccola alla più grande. Siamo anche fortunati perché le istituzioni ci stanno vicine e con noi dialogano molto. Questo significa risorse dal punto di vista economico, ma anche rapporti importanti per far sì che tutto lo sport possa migliorare e crescere. Penso ai voucher per praticare sport che hanno avuto 30.000 richieste che speriamo entro l'anno si possano soddisfare».

Come sono i rapporti col mondo della scuola?

«Sono buoni. Quelli con il professor Francesco Feliziani, che è uno sportivo, sono ottimi. Ci confrontiamo per sdoganare una mentalità nuova. Da decenni sentiamo dire che dobbiamo entrare nel mondo della scuola, ma ci sono sempre mille difficoltà, soprattutto perché gli istituti scolastici non sempre gradiscono l’ingresso delle società sportive nelle loro strutture. Un po' sono anche le nuove norme sulla sicurezza che spaventano. Non è un problema che esiste solo in Sardegna ma il governo nazionale e quello regionale cercano un dialogo».

Parla degli impianti...

«Ma non solo. Diffondere lo sport è importante, soprattutto in questo momento storico, per arginare il disagio giovanile. Divulgare la pratica sportiva entrando nelle scuole significa cominciare veramente a far crescere quella cultura sportiva sin dai bambini. È una responsabilità anche sulle spalle dello sport. Ciò che succede nei fine settimana, le cose che fanno ragazzi anche di 12 o 13 anni, raramente hanno come protagonista chi pratica sport».

Quando si vedranno gli effetti delle risorse messe della Regione per gli impianti?

«Con gli investimenti degli anni precedenti sono già stati realizzati alcuni impianti e altri riqualificati: sono già a disposizione delle federazioni. È chiaro che ci vuole tempo, le procedure sono un po' complicate e non si possono saltare, però mi sembra che ci sia da parte di tutti un grande interesse».

Meglio gli Europei di calcio o un nuovo stadio?

«Lo stadio è una cosa importante per tutta la regione ed è una qualcosa che rimane. Gli Europei sono una bellissima manifestazione che saremmo tutti felici di ospitare, ma non è altrettanto fondamentale».

Intanto l’Isola ha perso il Rally Mondiale…

«La Regione ha cercato fino all'ultimo secondo di poterlo recuperare, ma lì. Ci sono evidentemente delle cose che vanno oltre ed è un vero peccato, dopo 23 anni di successi di una corsa apprezzata in tutto il mondo».

È tornato il Giro di Sardegna e nel 2028 la Vuelta partirà da un'isola dove però la desertificazione del ciclismo, dati alla mano, sembra inesorabile. Perché?

«Non lo so. Il ciclismo è una disciplina abbastanza complicata, per allenarti devi andare in strada e le strade sono pericolosissime. Immagino cosa pensi il genitore di un figlio che debba girare per queste strade. Eppure è un motivo d'orgoglio avere un atleta come Enrico Balliana che raggiunge alti livelli. Certo, si allena in Lombardia, ma d’altra parte da Nicolò Barella a Gigi Datome, da Nicola Bartolini ad Alessia Orro, tutti hanno dovuto emigrare per inseguire i risultati più importanti. È un po’ come l’atletica con, con tutti i problemi che ci sono con l'impiantistica, continua a produrre buoni atleti. Perciò bisogna fare i complimenti ai nostri tecnici».

A proposito: tante piste, poche omologazioni.

«Penso che il Comune Cagliari voglia investire sul suo Stadio dell'Atletica e riqualificarlo per poterci organizzare manifestazioni importanti, ma c'è la stessa volontà anche in altri comuni».

Quale è stata la sorpresa del 2026?

«Direi proprio Balliana, che ai più era sconosciuto e che ha ottenuto un risultato straordinario. Arriva da Arborea e ha vinto il titolo italiano e quello Europeo di cronometro a squadre Juniores. Sappiamo quanto piacciano i giovani che diventano esempi da emulare».

L’emozione più grande?

«Sono un amante di Luna Rosa e non finirò mai di ringraziare Max Sirena e tutti quelli che lavorano dentro quel team perché stanno regalando un sogno a tutti i giovani velisti sardi e a tutta la vela, ma successo così straordinario non me lo sarei mai immaginato. Vedere quella folla di gente che ha seguito i preliminari di Coppa America, dall'inaugurazione al Bastione alle regate in via Roma, ci ha emozionato e credo che siamo stati anche da traino per Napoli».

Ma quante manifestazioni ha seguito in un anno?

«Non riuscirei a calcolarlo e mi dispiace quando non posso presenziare perché purtroppo capita che alcune siano in sovrapposizione. Mi è capitato di essere in quattro posti diversi in successione nell’arco di un’unica giornata».

Non è che l’abbondanza di grandi eventi rischi di generare un po' di assuefazione?

«Io lo vedo il bicchiere mezzo pieno: avere l'opportunità di vedere dal vivo eventi di livello internazionale è una miniera d'oro per far appassionare i ragazzi».

Però il pubblico non sempre risponde: per il volley femminile a Oristano o per il City of Cagliari di basket la risposta è stata tiepida...

«Ci sarebbe da analizzare e da discutere tante cose perché parliamo di eventi che di solito si possono vedere soltanto in televisione: tre squadre di Eurolega a Cagliari non si erano mai viste nella storia».

Alla Sardegna servono più grandi dirigenti, tecnici formidabili o grandi atleti?

«Tutti. I dirigenti con capacità manageriali, i tecnici per formare i ragazzi. Bisogna creare prima una struttura che funziona e non è semplice se pensiamo che, per esempio, a livello giovanile, spesso chi lavora non è neppure retribuito. Poi, alla fine, a trascinare il movimento sarà sempre il vero protagonista, cioè il campione».

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