Perra alla guida del Villamassargia 

Villamassargia. Alessandro Perra è il nuovo allenatore del Villamassargia: prende il posto di Fabrizio Anedda, approdato al settore giovanile del Carbonia. Proprio di Villamassargia, 49 anni, arriva dal La Salle di Monserrato ma ha allenato anche Antiochense, Musei e il settore giovanile del Villamassargia collezionando 2 campionati vinti e una salvezza.

«Per me che ho giocato a lungo nel Villamassargia poter ora anche allenare la squadra del mio paese è un’emozione unica», dichiara il tecnico. Per la nuova stagione, l’ottava consecutiva nel campionato di Promozione per il club, Perra sceglie un profilo basso: «Vogliamo cogliere la salvezza il prima possibile divertendoci in campo e facendo crescere il nostro ottimo settore giovanile. Come modulo adotteremo un 4-2-3-1». A disposizione non ci sarà il capitano Farci (colloqui con il Masainas) ma sono stati confermati la mezzala Bratzu, il portiere Marongiu, i centrocampisti Orgiana e Ciccu e l’esterno offensivo Lorenzo Loi. Dall’Iglesias arrivano i giovani Aru e Contini. Nuovo anche il direttore sportivo Andrea Marteddu, esperto centrale di difesa che ricoprirà il doppio ruolo: «Avevo detto basta», sottolinea il 31enne di Iglesias, «ma farò un’altra stagione, questa società è una casa per me. L’ossatura della squadra sarà più o meno quella dell’anno scorso e si gioverà del rientro dell’esterno offensivo Daniele Contu dalla Verde Isola». Probabile anche l’arrivo di Fabio Cuccu dal Masainas.

