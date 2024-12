Perquisizioni della Polizia per le infiltrazioni sul voto 

Bucarest. I pubblici ministeri e la polizia hanno effettuato perquisizioni ieri, il giorno dopo che la Corte costituzionale ha annullato le elezioni presidenziali per il sospetto di un’ingerenza russa a favore del candidato di estrema destra Calin Georgescu. «Tre case nella città di Brasov» sono oggetto di perquisizioni «nel caso legato ai reati di corruzione degli elettori, riciclaggio di denaro e falsificazione di computer», hanno detto i pm. Intanto, la Lega, in Italia, ha affermato di seguire «con grande rispetto e viva preoccupazione quanto sta accadendo in Romania: annullare il voto democratico perché il risultato non è gradito a Bruxelles è un precedente pericoloso».

